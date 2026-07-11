Пожежі та руйнування: що відомо про жорстоку атаку РФ на Київ

Нічні удари російських терористичних військ балістикою по столиці спричинили збільшення кількості постраждалих. Також у різних районах Києва фіксуються руйнування та пожежі. Як повідомляє портал "Коментарі", про це повідомив голова Київської МВА Тимур Ткаченко.

Удар по Києву. Фото: з відкритих джерел

Окупанти почали бити Києвом після 3 години ночі. Атака сталася зненацька. Ні КГВА, ні Повітряні Сили ЗС України чи моніторингові канали у Телеграм не повідомляли про небезпеку. Сигнал тривоги у столиці пролунав лише після трьох вибухів за кілька хвилин.

Сама тривога тривала майже півтори години і на даний момент відомо, що у Києві шість людей постраждали внаслідок атаки загарбників. Троє з них медики відправили до лікарень, а іншим надали допомогу на місці.

Відомо про пошкодження та пожежі у різних районах столиці. У Святошинському районі попередньо попадання до нежитлової будівлі. У Дарницькому горить трансформаторна підстанція. У Солом'янському районі пожежа у триповерховій офісній будівлі. На Дніпровському районі задимлення на нежитловій території. Усі екстрені служби працюють на місця влучення.

Вже вранці у ДСНС Києва повідомили, що кількість постраждалих у столиці зросла до 10 осіб. Серед постраждалих – 11-річний хлопчик.

"Втретє за тиждень Росія прицільно обстрілює Київ. У Солом'янському, Дарницькому та Дніпровському районах міста зафіксовано влучення та пожежі. Внаслідок ворожої атаки в Києві постраждали 10 людей, серед них одна малолітня дитина. 5 людей – госпіталізовано", – зазначили рятувальники.

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