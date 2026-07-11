logo_ukra

BTC/USD

64210

ETH/USD

1799.84

USD/UAH

44.5

EUR/UAH

50.86

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Регіони Київ Пожежі та руйнування: що відомо про жорстоку атаку РФ на Київ
commentss НОВИНИ Всі новини

Пожежі та руйнування: що відомо про жорстоку атаку РФ на Київ

Вже втретє за тиждень Росія прицільно обстрілює Київ

11 липня 2026, 07:41
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Нічні удари російських терористичних військ балістикою по столиці спричинили збільшення кількості постраждалих. Також у різних районах Києва фіксуються руйнування та пожежі. Як повідомляє портал "Коментарі", про це повідомив голова Київської МВА Тимур Ткаченко.

Пожежі та руйнування: що відомо про жорстоку атаку РФ на Київ

Удар по Києву. Фото: з відкритих джерел

Окупанти почали бити Києвом після 3 години ночі. Атака сталася зненацька. Ні КГВА, ні Повітряні Сили ЗС України чи моніторингові канали у Телеграм не повідомляли про небезпеку. Сигнал тривоги у столиці пролунав лише після трьох вибухів за кілька хвилин.

Сама тривога тривала майже півтори години і на даний момент відомо, що у Києві шість людей постраждали внаслідок атаки загарбників. Троє з них медики відправили до лікарень, а іншим надали допомогу на місці.

Відомо про пошкодження та пожежі у різних районах столиці. У Святошинському районі попередньо попадання до нежитлової будівлі. У Дарницькому горить трансформаторна підстанція. У Солом'янському районі пожежа у триповерховій офісній будівлі. На Дніпровському районі задимлення на нежитловій території. Усі екстрені служби працюють на місця влучення.

Вже вранці у ДСНС Києва повідомили, що кількість постраждалих у столиці зросла до 10 осіб. Серед постраждалих – 11-річний хлопчик.

"Втретє за тиждень Росія прицільно обстрілює Київ. У Солом'янському, Дарницькому та Дніпровському районах міста зафіксовано влучення та пожежі. Внаслідок ворожої атаки в Києві постраждали 10 людей, серед них одна малолітня дитина. 5 людей – госпіталізовано", – зазначили рятувальники.

Читайте також на порталі "Коментарі" — двоє людей постраждали під час нічної атаки російської на Київ. Про це йдеться у повідомленні ДСНС.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Путін перейшов останній рубіж: що насправді означає кривавий удар по Києву.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/dsns_kyiv/3158
Теги:

Новини

Всі новини