Пожары и разрушения: что известно о жестокой атаке РФ на Киев

Ночные удары российских террористических войск баллистикой по столице привели к увеличению количества пострадавших. Также в разных районах Киева фиксируются разрушения и пожары. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщил глава Киевской ГВА Тимур Ткаченко.

Удар по Киеву. Фото: ГСЧС

Оккупанты начали бить по Киеву после 3 часов ночи. Атака произошла неожиданно. Ни КГВА, ни Воздушные Силы ВС Украины или мониторинговые каналы в Телеграмм не сообщали об опасности. Сигнал тревоги в столице раздался только после трех взрывов через несколько минут.

Сама тревога длилась почти полтора часа и на данный момент известно, что в Киеве шесть человек пострадали в результате атаки захватчиков. Трое из них медики отправили в больницы, а другим оказали помощь на месте.

Известно о повреждениях и пожарах в разных районах столицы. В Святошинском районе предварительно попадание в нежилое здание. В Дарницком горит трансформаторная подстанция. В Соломенском районе пожар в трехэтажном офисном здании. В Днепровском районе задымление на нежилой территории. Все экстренные службы работают на места попадания.

Уже утром в ГСЧС Киева сообщили, что число пострадавших в столице возросло до 10 человек. Среди пострадавших — 11-летний мальчик.

"Уже в третий раз за неделю Россия прицельно обстреливает Киев. В Соломенском, Дарницком и Днепровском районах города зафиксированы попадания и пожары. В результате вражеской атаки в Киеве пострадали 10 человек, среди них один малолетний ребенок. 5 человек – госпитализированы", – отметили спасатели.

Читайте также на портале "Комментарии" — два человека пострадали во время ночной российской атаки на Киев. Об этом говорится в сообщении ГСЧС.

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