Посадовці у Києві розікрали майже 75 млн грн допомоги хворим та ветеранам: подробиці

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
У Києві продовжують викривати корупційні схеми у Київській міській державній адміністрації.
Ткаченко та Кличка. Фото портал "Коментарі"
Начальник КМВА Тимур Ткаченко повідомив, що військова адміністрація реалізовує механізм повернення коштів, вкрадених у громади через банальну корупцію і змову.
За його словами, сьогодні залучені до протиправної діяльності визнають свою провину та готові повертати вкрадене. Ткаченко пояснив, що Київська міська військова адміністрація, як потерпіла сторона, використала механізм представлення власних інтересів та відшкодування збитків. При цьому зазначив, що раніше Київська міська прокуратура зверталась із листами до посадовців КМДА, проте отримала по кожній зі справ відмови.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що, за словами Ткаченка, КМДА продовжує покривати “чорні схеми” заробітку на ярмарках.