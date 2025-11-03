Посадовці у Києві розікрали майже 75 млн грн допомоги хворим та ветеранам: подробиці

У Києві продовжують викривати корупційні схеми у Київській міській державній адміністрації.

Ткаченко та Кличка. Фото портал "Коментарі"

Начальник КМВА Тимур Ткаченко повідомив, що військова адміністрація реалізовує механізм повернення коштів, вкрадених у громади через банальну корупцію і змову.

“Раніше цього року Служба безпеки України викрила керівництво Департаменту соціальної та ветеранської політики КМДА та підприємців в масштабних розкраданнях на допомозі нашим хворим громадянам, нашим ветеранам. Зловмисники виводили кошти через підставних осіб, оплачували оренду елітної нерухомості та автівок. Збитки — майже 75 млн грн”, — повідомив начальник військової адміністрації.

За його словами, сьогодні залучені до протиправної діяльності визнають свою провину та готові повертати вкрадене. Ткаченко пояснив, що Київська міська військова адміністрація, як потерпіла сторона, використала механізм представлення власних інтересів та відшкодування збитків. При цьому зазначив, що раніше Київська міська прокуратура зверталась із листами до посадовців КМДА, проте отримала по кожній зі справ відмови.

“Наразі, для початку — 12,5 млн грн та 6 автомобілів будуть зараховані в якості компенсації втрат на рахунки Київради. Після чого їх передадуть на потреби Сил безпеки та оборони в установленому порядку. Мерія не шукала можливості повернути вкрадене у громади. А отже, не вважала себе і всіх нас, киян, потерпілою стороною”, — пояснив Ткаченко.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що, за словами Ткаченка, КМДА продовжує покривати “чорні схеми” заробітку на ярмарках.



