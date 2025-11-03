Чиновники в Киеве разворовали почти 75 млн грн помощи больным и ветеранам: подробности

В Киеве продолжают разоблачать коррупционные схемы в Киевской городской государственной администрации.

Ткаченко и Кличко. Фото портал "Комментарии"

Начальник КГВА Тимур Ткаченко сообщил, что военная администрация реализует механизм возврата средств, украденных у общины из-за банальной коррупции и сговора.

"Ранее в этом году Служба безопасности Украины разоблачила руководство Департамента социальной и ветеранской политики КГГА и предпринимателей в масштабных хищениях на помощи нашим больным гражданам, нашим ветеранам. Злоумышленники выводили средства через подставных лиц, оплачивали аренду элитной недвижимости и автомобилей. Ущерб — почти 75 млн грн”, — сообщил начальник военной администрации.

По его словам, сегодня вовлеченные в противоправную деятельность признают свою вину и готовы возвращать украденное. Ткаченко объяснил, что Киевская городская военная администрация, как потерпевшая сторона, использовала механизм представления собственных интересов и возмещения ущерба. При этом отметил, что ранее Киевская городская прокуратура обращалась с письмами к должностным лицам КГГА, однако получила по каждому из дел отказа.

"Пока для начала — 12,5 млн грн и 6 автомобилей будут засчитаны в качестве компенсации потерь на счета Киевсовета. После чего их передадут на нужды Сил безопасности и обороны в установленном порядке. Мэрия не искала возможности вернуть украденное у громады. А значит, не считала себя и всех нас, киевлян, потерпевшей стороной", — пояснил он.

