Чиновники в Киеве разворовали почти 75 млн грн помощи больным и ветеранам: подробности

Кречмаровская Наталия
В Киеве продолжают разоблачать коррупционные схемы в Киевской городской государственной администрации.
Ткаченко и Кличко. Фото портал "Комментарии"
Начальник КГВА Тимур Ткаченко сообщил, что военная администрация реализует механизм возврата средств, украденных у общины из-за банальной коррупции и сговора.
По его словам, сегодня вовлеченные в противоправную деятельность признают свою вину и готовы возвращать украденное. Ткаченко объяснил, что Киевская городская военная администрация, как потерпевшая сторона, использовала механизм представления собственных интересов и возмещения ущерба. При этом отметил, что ранее Киевская городская прокуратура обращалась с письмами к должностным лицам КГГА, однако получила по каждому из дел отказа.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что, по словам Ткаченко, КГГА продолжает покрывать "черные схемы" заработка на ярмарках.