Посадовці під керівництвом Кличка блокують важливе рішення військової адміністрації: про що йдеться

Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт про встановлення загальнонаціональної хвилини мовчання, як офіційного комеморативного заходу на вшанування загиблих.

Ткаченко та Кличка. Фото портал "Коментарі"

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко розповів, що у столиці відбувається протилежне. За його словами, Департамент транспортної інфраструктури КМДА фактично саботує його доручення щодо щоденної зупинки руху на Хрещатику о 9:00.

“23 вересня ми ініціювали зупинку руху в цей час. І досі здійснюємо це не системно, а в ручному режимі. Жодної належної організації та відповідальності з боку профільного департаменту”, — зауважив Ткаченко.

Начальник КМВА наголосив, поки парламент формує державну політику пам’яті, окремі посадовці в Києві дозволяють собі ігнорувати важливу ініціативу, яка має об’єднувати суспільство та нагадувати: хвилина мовчання — це не формальність, а прояв поваги до ціни, яку щодня платить країна.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що у Києві продовжується операція “Чисте місто” щодо виявлення корупційних схем у земельній та бюджетній сфері столиці, в рамках якої було повідомлено про нові підозри. Портал “Коментарі” із власних джерел дізнався, що про підозру було повідомлено колишньому заступнику голови КМДА Олександру Спасибку.

У НАБУ зазначили, що про підозру також повідомлено спільнику ексзаступника Кличка. Слідство встановило, що вони намагалися привласнити дві земельні ділянки у столиці з використанням так званої "туалетної схеми". Сума потенційного збитку територіальній громаді Києва, за підрахунками слідчих, становить понад 19,5 млн грн.



