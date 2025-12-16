logo_ukra

Посадовці під керівництвом Кличка блокують важливе рішення військової адміністрації: про що йдеться
commentss НОВИНИ Всі новини

Посадовці під керівництвом Кличка блокують важливе рішення військової адміністрації: про що йдеться

Начальник КМВА Ткаченко: КМДА саботує важливе рішення

16 грудня 2025, 14:58
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт про встановлення загальнонаціональної хвилини мовчання, як офіційного комеморативного заходу на вшанування загиблих.

Посадовці під керівництвом Кличка блокують важливе рішення військової адміністрації: про що йдеться

Ткаченко та Кличка. Фото портал "Коментарі"

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко розповів, що у столиці відбувається протилежне. За його словами, Департамент транспортної інфраструктури КМДА фактично саботує його доручення щодо щоденної зупинки руху на Хрещатику о 9:00.

“23 вересня ми ініціювали зупинку руху в цей час. І досі здійснюємо це не системно, а в ручному режимі. Жодної належної організації та відповідальності з боку профільного департаменту”, — зауважив Ткаченко.

Начальник КМВА наголосив, поки парламент формує державну політику пам’яті, окремі посадовці в Києві дозволяють собі ігнорувати важливу ініціативу, яка має об’єднувати суспільство та нагадувати: хвилина мовчання — це не формальність, а прояв поваги до ціни, яку щодня платить країна.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що у Києві продовжується операція “Чисте місто” щодо виявлення корупційних схем у земельній та бюджетній сфері столиці, в рамках якої було повідомлено про нові підозри. Портал “Коментарі” із власних джерел дізнався, що про підозру було повідомлено колишньому заступнику голови КМДА Олександру Спасибку. 

У НАБУ зазначили, що про підозру також повідомлено спільнику ексзаступника Кличка.  Слідство встановило, що вони намагалися привласнити дві земельні ділянки у столиці з використанням так званої "туалетної схеми". Сума потенційного збитку територіальній громаді Києва, за підрахунками слідчих, становить понад 19,5 млн грн.




Джерело: https://t.me/tkachenkotymur/2117
