Ексзаступник Кличка отримав підозру за “туалетні схеми”: "Коментарі" дізналися, про кого йдеться (ФОТО)

У Києві продовжується операція “Чисте місто” щодо виявлення корупційних схем у земельній та бюджетній сфері столиці, в рамках якої було повідомлено про нові підозри. Портал “Коментарі” із власних джерел дізнався, що про підозру було повідомлено колишньому заступнику голови КМДА Олександру Спасибку.

Віталій Кличко. Фото портал "Коментарі"

У НАБУ зазначили, що про підозру також повідомлено спільнику ексзаступника Кличка.

Слідство встановило, що вони намагалися привласнити дві земельні ділянки у столиці з використанням так званої "туалетної схеми".

“Йдеться про події 2023-2024 років. Тоді підозрювані зареєстрували на підставних осіб "будівлі", які нібито були зведені на цих ділянках ще на початку 90-х”, — йдеться у повідомленні.

Ці "об’єкти", як пояснили в НАБУ, потім придбали підконтрольні товариства, які звернулися до Київської міської ради із заявами про формування земельних ділянок для обслуговування "будівель" та передачі цих ділянок у їхнє користування.

У НАБУ зазначили, підозрювані, щоб закріпити право на землю, спільно з депутатом Київської міської ради, головою земельної комісії, організували будівництво на ній примітивних споруд, так званих "туалетів", виготовлення технічних паспортів та реєстрацію права власності на них.

“Крім того, за даними слідства, учасники корупційної схеми виплачували гроші представникам правоохоронних та контролюючих органів, аби ті заплющили очі на самочинне будівництво”, — зазначили у НАБУ.

Сума потенційного збитку територіальній громаді Києва, за підрахунками слідчих, становить понад 19,5 млн грн.

Довідково: Олександр Спасибко обіймав посаду заступника голови КМДА з 28 січня 2016 року по 4 грудня 2019 року. Звільнений розпорядженням голови КМДА від 4 грудня 2019 року № 1005 за згодою сторін (п.1. ст. 39 КЗпП).

