Помічник депутатки Київради оприлюднив недостовірну інформацію: ЗМІ про рішення Верховного Суду

Кречмаровская Наталия
Верховний Суд України поставив остаточну крапку у справі про захист честі та гідності між киянином Василем Дідусом і помічником депутатки Київради Ксенії Семенової — Дмитром Перовим.
Суд. Ілюстративне фото
Суд зобов’язав Перова спростувати недостовірну інформацію, поширену ним у Facebook. Про це повідомляється на сайті видання “Факти”.
За рішенням Верховного Суду, як повідомляє ЗМІ, касаційну скаргу відповідача залишено без задоволення, а рішення Шевченківського районного та Київського апеляційного судів — без змін.
У постанові зазначено, що реконструкція за цією адресою здійснювалася на законних підставах — з дотриманням містобудівних умов, проектної документації та погодження з Департаментом охорони культурної спадщини, повідомляє видання.
За даними журналістів видання, рішенням суду Дмитра Перова зобов’язано видалити публікації, розмістити спростування на власній сторінці у Facebook, а також сплатити 3 000 грн моральної шкоди та судові витрати.
