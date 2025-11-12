logo_ukra

BTC/USD

101607

ETH/USD

3403.76

USD/UAH

42.04

EUR/UAH

48.65

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Регіони Київ Помічник депутатки Київради оприлюднив недостовірну інформацію: ЗМІ про рішення Верховного Суду
commentss НОВИНИ Всі новини

Помічник депутатки Київради оприлюднив недостовірну інформацію: ЗМІ про рішення Верховного Суду

Верховний Суд зобов’язав помічника депутатки Київради спростувати інформацію про будівництво на Івана Франка, 26

12 листопада 2025, 19:09
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Верховний Суд України поставив остаточну крапку у справі про захист честі та гідності між киянином Василем Дідусом і помічником депутатки Київради Ксенії Семенової — Дмитром Перовим.

Помічник депутатки Київради оприлюднив недостовірну інформацію: ЗМІ про рішення Верховного Суду

Суд. Ілюстративне фото

Суд зобов’язав Перова спростувати недостовірну інформацію, поширену ним у Facebook. Про це повідомляється на сайті видання “Факти”.

За рішенням Верховного Суду, як повідомляє ЗМІ, касаційну скаргу відповідача залишено без задоволення, а рішення Шевченківського районного та Київського апеляційного судів — без змін.

“Йдеться про публікації, у яких Перов звинуватив Дідуса у “побитті” та “незаконному будівництві” на вулиці Івана Франка, 26. Суди трьох інстанцій встановили, що поширені твердження не підтверджені достовірними доказами, тобто були подані як факти, а не як оціночні судження”, — пише видання.

У постанові зазначено, що реконструкція за цією адресою здійснювалася на законних підставах — з дотриманням містобудівних умов, проектної документації та погодження з Департаментом охорони культурної спадщини, повідомляє видання.

“У постанові Верховного Суду йдеться про те, що такі висловлювання порушують особисті немайнові права позивача, бо “не можуть вважатися допустимим проявом свободи вираження поглядів” у межах чинного законодавства”, — йдеться у повідомленні.

За даними журналістів видання, рішенням суду Дмитра Перова зобов’язано видалити публікації, розмістити спростування на власній сторінці у Facebook, а також сплатити 3 000 грн моральної шкоди та судові витрати.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що столичні посадовці потрапили в черговий скандал. 



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини