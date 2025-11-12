Помощник депутата Киевсовета обнародовал недостоверную информацию: СМИ о решении Верховного Суда

Верховный Суд Украины поставил окончательную точку по делу о защите чести и достоинства между киевлянином Василием Дидусом и помощником депутата Киевсовета Ксении Семеновой – Дмитрием Перовым.

Суд. Иллюстративное фото

Суд обязал Перова опровергнуть недостоверную информацию, распространенную в Facebook. Об этом сообщается на сайте издания "Факты".

По решению Верховного Суда, как сообщает СМИ, кассационная жалоба ответчика оставлена без удовлетворения, а решение Шевченковского районного и Киевского апелляционного судов – без изменений.

"Речь идет о публикациях, в которых Перов обвинил Дидуса в "избиении" и "незаконном строительстве" на улице Ивана Франко, 26. Суды трех инстанций установили, что распространенные утверждения не подтверждены достоверными доказательствами, то есть были поданы как факты, а не как оценочные суждения”, — пишет издание.

В постановлении отмечено, что реконструкция по этому адресу осуществлялась на законных основаниях – с соблюдением градостроительных условий, проектной документации и согласования с Департаментом охраны культурного наследия, сообщает издание.

"В постановлении Верховного Суда говорится, что такие высказывания нарушают личные неимущественные права истца, поскольку "не могут считаться допустимым проявлением свободы выражения мнений" в рамках действующего законодательства", — говорится в сообщении.

По данным журналистов издания, решением суда Дмитрия Перова обязано удалить публикации, разместить опровержение на своей странице в Facebook, а также уплатить 3 000 грн морального ущерба и судебные издержки.

