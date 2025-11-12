Помощник депутата Киевсовета обнародовал недостоверную информацию: СМИ о решении Верховного Суда

Рубрики
Верховный Суд Украины поставил окончательную точку по делу о защите чести и достоинства между киевлянином Василием Дидусом и помощником депутата Киевсовета Ксении Семеновой – Дмитрием Перовым.
Суд обязал Перова опровергнуть недостоверную информацию, распространенную в Facebook. Об этом сообщается на сайте издания "Факты".
По решению Верховного Суда, как сообщает СМИ, кассационная жалоба ответчика оставлена без удовлетворения, а решение Шевченковского районного и Киевского апелляционного судов – без изменений.
В постановлении отмечено, что реконструкция по этому адресу осуществлялась на законных основаниях – с соблюдением градостроительных условий, проектной документации и согласования с Департаментом охраны культурного наследия, сообщает издание.
По данным журналистов издания, решением суда Дмитрия Перова обязано удалить публикации, разместить опровержение на своей странице в Facebook, а также уплатить 3 000 грн морального ущерба и судебные издержки.
