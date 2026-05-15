Підтверджено загибель трьох дітей: на скільки зросла кількість загиблих після удару РФ по Києву

В українській столиці кількість загиблих внаслідок російського удару по столиці в ніч проти 14 травня зросла до 24. Серед них троє дітей. Рятувальники продовжують розбір завалів. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в оновленому повідомленні ДСНС України в соціальних мережах.

Удар по Києву. Фото: ДСНС

Як повідомили у ДСНС, станом на 06:00 15 травня 24 особи, у тому числі 3 дитини, загинули в Дарницькому районі внаслідок російського удару.

За даними рятувальників, 398 людей отримали психологічну допомогу. Кінологи обстежили 2 тис. 800 кв. м території. Вивезено 3 тис. 180 куб. м уламків будівельних конструкцій.

Усього по Києву постраждали 47 осіб, з них 2 дитини. 30 людей вдалося врятувати, додали до ДСНС.

Зазначається, що рятувальники продовжують безперервно розчищати завали та вести пошуки людей у будинку Дарницького району.

Читайте також на порталі "Коментарі" — у ніч проти 14 травня Київ пережив одну з найтривожніших атак останніх тижнів. Російські удари припали по житлових районах столиці, викликавши руйнування будинків, пожежі та численні поранення. Кадри наслідків опублікувала Державна служба надзвичайних ситуацій: на знімках – зруйновані багатоповерхівки, густий дим над містом, рятувальники серед завалів та евакуація постраждалих.

У ДСНС повідомили, що під удар потрапили одразу кілька районів Києва. Найважча ситуація склалася у Дарницькому районі, де сталося потрапляння до багатоповерхового житлового будинку. Внаслідок удару частково обрушилися конструкції будівлі. Рятувальники вже витягли з-під завалів десять людей, проте пошуково-рятувальна операція продовжується. Крім того, за іншою адресою уламки впали на територію автозаправної станції.



