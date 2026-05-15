Подтверждена гибель троих детей: на сколько возросло число погибших после удара РФ по Киеву

В украинской столице число погибших в результате российского удара по столице в ночь на 14 мая возросло до 24. Среди них трое детей. Спасатели продолжают разбор завалов. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновлённом сообщении ГСЧС Украины в социальных сетях.

Удар по Киеву. Фото: ГСЧС

По данным спасателей, 398 человек получили психологическую помощь. Кинологи обследовали 2 тыс. 800 кв. м территории. Вывезено 3 тыс. 180 куб. м обломков строительных конструкций.

Всего по Киеву пострадали 47 человек, из них 2 ребенка. 30 человек удалось спасти, добавили в ГСЧС.

Отмечается, что спасатели продолжают непрерывно расчищать завалы и вести поиски людей в доме в Дарницком районе.

В ночь на 14 мая Киев пережил одну из самых тревожных атак последних недель. Российские удары пришлись по жилым районам столицы, вызвав разрушения домов, пожары и многочисленные ранения. Кадры последствий опубликовала Государственная служба по чрезвычайным ситуациям: на снимках – разрушенные многоэтажки, густой дым над городом, спасатели среди завалов и эвакуация пострадавших.

В ГСЧС сообщили, что под удар попали сразу несколько районов Киева. Наиболее тяжелая ситуация сложилась в Дарницком районе, где произошло попадание в многоэтажный жилой дом. В результате удара частично обрушились конструкции здания. Спасатели уже вытащили из-под завалов десять человек, однако поисково-спасательная операция продолжается. Кроме того, по другому адресу обломки упали на территорию автозаправочной станции.



