Перестановки у владі Києва: чи правда що шукають нового голову КМВА
Перестановки у владі Києва: чи правда що шукають нового голову КМВА

Замість опалювального сезону — розв’язки: у КМВА прокоментували чутки про кадри та реальні витрати столиці

5 травня 2026, 17:24
Недилько Ксения

Голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко спростував чутки щодо свого звільнення, яке поширили деякі пабліки, а також нардеп Олексій Гончаренко, який також потім відмовився від своїх слів.

Віталій Кличко і Тимур Ткаченко. Фото: колаж порталу "Коментарі"

Ткаченко закликав столичних посадовців змінити пріоритети та замість фінансування масштабних дорожніх проєктів та спрямувати ресурси на підготовку до критично складного опалювального сезону. Також він прокоментував хвилю кадрових чуток, назвавши їх спланованою медіа-кампанією.

За словами Ткаченка, певні політичні сили витрачають значні кошти на дезінформацію, намагаючись відвернути увагу громади від справжніх проблем Києва.

"Бачу, що активно поширюються чутки про кадрові рішення. У деяких ударних політичних команд значний бюджет на джинсу і замовні матеріали, які мають нуль звʼязку з реальністю", — підкреслив він.

Посадовець наголосив, що поки в інфопросторі обговорюють фейкові призначення, реальна загроза — готовність енергетики та комунального господарства до зими — залишається в тіні. Він навів цифри бюджетних витрат, які, на його думку, не відповідають викликам воєнного часу. Зокрема, йдеться про понад 180 млн грн на Подільський міст, 65 млн на Кільцеву та 600 млн на дорогу до Жулян.

"Мільярдна реконструкція дороги на лівому березі насправді нікуди не ділася. Ось це не чутки, а реальність. Де тут пріоритет стійкості? Чому це не обговорюють?" — запитав Ткаченко.

На завершення він звернувся до колег із КМДА всіх рівнів із закликом сфокусуватися на підготовці міста до холодів і поцікавився, чому міський голова досі не дав публічних відповідей на ці запитання:

"Всі зараз повинні зосередитись на підготовці до складного опалювального сезону... До речі, а прес конференція міського голови вже відбулась?"

Зазначимо, що після відставки Андрія Єрмака з посади голови ОП заговорили про кадрові перестановки й у Києві. Зокрема, про ймовірні перестановки у керівництві столиці у своєму Facebook повідомив екснардеп та колишній голова КВУ Олександр Черненко. За його словами, відставка Андрія Єрмака з посади керівника Офісу президента спричинить "кадрову чистку" його ставлеників. Зокрема, це торкнеться і нинішнього очільника КМВА Тимура Ткаченка, якого вважають протеже колишнього топчиновника.



