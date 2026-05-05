Перестановки во власти Киева: правда, что ищут нового главу КГВА

Глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко опроверг слухи о своем увольнении, которое распространили некоторые паблики, а также нардеп Алексей Гончаренко, также потом отказавшийся от своих слов.

Ткаченко призвал столичных чиновников сменить приоритеты и вместо финансирования масштабных дорожных проектов и направить ресурсы на подготовку к критически сложному отопительному сезону. Также он прокомментировал волну кадровых слухов, назвав их спланированной медиакампанией.

По словам Ткаченко, некоторые политические силы тратят значительные средства на дезинформацию, пытаясь отвлечь внимание общества от настоящих проблем Киева.

"Видю, что активно распространяются слухи о кадровых решениях. У некоторых ударных политических команд значителен бюджет на джинсу и заказные материалы, имеющие ноль связи с реальностью", — подчеркнул он.

Чиновник подчеркнул, что пока в инфопространстве обсуждают фейковые назначения, реальная угроза — готовность энергетики и коммунального хозяйства к зиме — остается в тени. Он привел цифры бюджетных расходов, которые, по его мнению, не отвечают вызовам военного времени. В частности, речь идет о более чем 180 млн грн на Подольский мост, 65 млн на Кольцевую и 600 млн на дорогу в Жулян.

"Миллиардная реконструкция дороги на левом берегу действительно никуда не делась. Вот это не слухи, а действительность. Где здесь ценность устойчивости? Почему это не обсуждают? – спросил Ткаченко.

В завершение он обратился к коллегам из КГГА всех уровней с призывом сфокусироваться на подготовке города к холодам и поинтересовался, почему мэр до сих пор не дал публичных ответов на эти вопросы:

"Все сейчас должны сосредоточиться на подготовке к сложному отопительному сезону... Кстати, а пресс-конференция городского головы уже состоялась?"

Отметим, что после отставки Андрея Ермака с должности главы ОП заговорили о кадровых перестановках и в Киеве. В частности, о возможных перестановках в руководстве столицы в своем Facebook сообщил экснардеп и бывший глава КИУ Александр Черненко. По его словам, отставка Андрея Ермака с должности руководителя Офиса президента повлечет за собой "кадровую чистку" его ставленников. В частности, это коснется и нынешнего главы КМВА Тимура Ткаченко, которого считают протеже бывшего топ-чиновника.