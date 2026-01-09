Чи втратить Ткаченко крісло очільника КМВА після відходу Єрмака: хто може зайняти його місце

Після відставки Андрія Єрмака з посади голови ОП заговорили про кадрові перестановки й у Києві. Зокрема, про ймовірні перестановки у керівництві столиці у своєму Facebook повідомив екснардеп та колишній голова КВУ Олександр Черненко. За його словами, відставка Андрія Єрмака з посади керівника Офісу президента спричинить "кадрову чистку" його ставлеників. Зокрема, це торкнеться і нинішнього очільника КМВА Тимура Ткаченка, якого вважають протеже колишнього топчиновника. Як скоро може відбутися "падіння" Ткаченка? Хто, окрім Бахматова може зайняти його місце і чому? Видання "Коментарі" з цими питаннями звернулося до експертів.

Тимур Ткаченко. Фото: із відкритих джерел

У Києві склалася шизофренічна ситуація

Політичний експерт Світлана Кушнір так прокоментувала ситуацію:

"Новий 2026-й рік зайшов у політикум України, як то кажуть, з ноги. Карколомні зміни у вищому керівництві спецслужб, в Офісі президента, у Держприкордонслужбі, серед очільників ОВА. Тому не дивно, що крісла під ще двома десятками посадовців почали хитатися".

Говорячи про Київ та заміну керуючого Київською міською військовою адміністрацією, то Світлана Кушнір говорить, що у неї амбіваленті враження.

"З одного боку, хоч би не поміняли шило на мило, якщо інформація про те, що голову Деснянського району пророкують на цю посаду. А з іншого боку – такої "надбудови", як КМДА/КМВА взагалі не має бути. Знову таки, якщо унормувати законодавство про столицю з законом про місцеве самоврядування, то "надоутворення" перетворюється в виконавчі органи Київради. Та й ця шизофренічна ситуація щодо голів районів Києва, яких призначає президент, а заступників – обраний міський голова – ну от не придатна вирішувати нагальні потреби киян. Тому не в персоналіях, близьких чи далеких від Єрмака річ, а у принципі організації місцевої влади у столиці України", – зазначила експерт.

При цьому Світлана Кушнір додає, що з радістю подарувала б передвиборче гасло: "Дерадянізація в Києві – скасування двовладдя у столиці!".

"Бо ця КМДА/КМВА – це небезпечний рудимент комуністичної системи контролю та залякування місцевих керівників. Нагадайте там Українському інституту національної пам'яті, що у них є непочатий край роботи з цього приводу. І якщо вони "доб'ють" цей атавізм доби УРСР, то принесу їм особисто подяку і квіти. Як і сотні тисяч киян, які голосуючи і обираючи собі мера, сподіваються на дієвість його на посаді, а не на безкінечному спостереженні, як очільники-парашутисти з Банкової в КМДА гальмують розвиток громади, вставляють оті самі палки в колеса місцевого самоврядування", – констатувала експерт.

Чинна система організації влади надає безліч можливостей для персонального збагачення

Експерт Української фабрики думки Юрій Гаврилечко говорить, що важко сказати чи Ткаченко був і є креатурою Єрмака, адже головне це те, чи виконує чиновник або не виконує свою роботу і працює на користь громадян і держави, або ні.

"У якихось гучних скандалах Ткаченко не помічено. Якихось надзвичайних повноважень чи коштів, якими він міг би оперувати, але цього не зробив – в нього не було й немає, бо чинна нормативно-правова база цього не передбачає. Тож сенс його заміни зараз? От щоб, що? Не розумію", – зазначив співрозмовник порталу "Коментарі".

Юрій Гаврилечко зауважує, чинна система організації влади надає безліч можливостей для персонального збагачення і мінімум можливостей для корисної праці.

"Відповідно, якщо чиновника не помічено у першому, то навіть, якщо він досить обачливо й спокійно виконує свої функції, це вже краще, ніж могло бути. Тож заміна могла б розглядатись тоді, коли на його місце призначався більш завзятий та обізнаний у чинних НПА. Ви знаєте хто це може бути? Я – ні", – констатував експерт.

