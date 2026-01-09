Пекельна ніч у Києві: кількість загиблих після удару росіян зросла

У ніч на 9 січня країна-агресор вкотре завдала масованого удару по Києву. Внаслідок ворожої атаки загинули щонайменше чотири особи. Про це повідомив голова КМДА Тимур Ткаченко у соцмережах.

Загиблі у Києві. Фото: ДСНС Києва

Цілями комбінованої атаки противника стали кілька районів столиці. Пошкоджено житлові будинки та об'єкти інфраструктури, є загиблі та постраждалі.

"На даний момент відомо про 4 загиблих. Постраждали 19 людей. 14 з них медики госпіталізували. Решті надали допомогу на місці. Серед загиблих один медик. Четверо медпрацівників постраждали", — зазначили в київській мерії.

Читайте також на порталі "Коментарі" — у різних районах столиці зафіксовано численні попадання ударних безпілотників та ракет до житлових та нежитлових будівель, що призвело до масштабних пожеж, руйнувань та жертв серед цивільного населення.

У Шевченківському районі медики отримали виклики до житлового будинку, а також зафіксовано пожежу у нежитловій будівлі після влучення БПЛА. У Деснянському районі в одному із будинків після удару по нижніх поверхах виникли пожежі одразу у кількох квартирах.

У Дніпровському районі безпілотник потрапив до триповерхового житлового будинку — зруйновано один під'їзд, виникла пожежа, з будівлі евакуйовано 29 людей. За іншою адресою в цьому ж районі БПЛА потрапив до 12-поверхового житлового будинку, викликавши пожежу та часткові руйнування.

У Печерському районі зафіксовано попадання БПЛА до 24-поверхової нежитлової будівлі. Руйнування сталися на рівні 23-24 поверхів, виникло загоряння. Також медики отримували виклики за кількома адресами у цьому районі.

Також видання "Коментарі" повідомляло – масований обстріл Києва: стало відомо, чи є у столиці тепло та гаряча вода.



