Адская ночь в Киеве: количество погибших после удара россиян возросло
НОВОСТИ

Адская ночь в Киеве: количество погибших после удара россиян возросло

Подтверждена гибель четырех человек, есть серьезные разрушения

9 января 2026, 06:54
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

В ночь на 9 января страна-агрессор в очередной раз нанесла массированный удар по Киеву. В результате вражеской атаки погибли по меньшей мере четыре человека. Об этом сообщил глава КГГА Тимур Ткаченко в соцсетях.

Адская ночь в Киеве: количество погибших после удара россиян возросло

Погибшие в Киеве. Фото: ГСЧС Киева

Целями комбинированной атаки противника стали несколько районов столицы. Повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры, есть погибшие и пострадавшие.

"На данный момент известно о 4 погибших. Пострадали 19 человек. 14 из них медики госпитализировали. Остальным оказали помощь на месте. Среди погибших один медик. Четверо медработников пострадали", — отметили в киевской мэрии.

Читайте также на портале "Комментарии" — в разных районах столицы зафиксированы многочисленные попадания ударных беспилотников и ракет в жилые и нежилые здания, что привело к масштабным пожарам, разрушениям и жертвам среди гражданского населения.

В Шевченковском районе медики получили вызовы в жилой дом, а также зафиксирован пожар в нежилом здании после попадания БПЛА. В Деснянском районе в одном из домов после удара по нижним этажам возникли пожары сразу в нескольких квартирах.

В Днепровском районе беспилотник попал в трехэтажный жилой дом — разрушен один подъезд, возник пожар, из здания эвакуировано 29 человек. По другому адресу в этом же районе БпЛА попал в 12-этажный жилой дом, вызвав пожар и частичные разрушения.

В Печерском районе зафиксировано попадание БПЛА в 24-этажное нежилое здание. Разрушения произошли на уровне 23-24 этажей, возникло возгорание. Также медики получали вызовы по нескольким адресам в этом районе.

Также издание "Комментарии" сообщало – массированный обстрел Киева: стало известно, есть ли в столице тепло и горячая вода.




