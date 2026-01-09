logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

42.99

EUR/UAH

50.18

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Регионы Киев Массированный обстрел Киева: стало известно, есть ли в столице тепло и горячая вода
commentss НОВОСТИ Все новости

Массированный обстрел Киева: стало известно, есть ли в столице тепло и горячая вода

У киевлян возникли перебои с поставками тепла и горячей воды

9 января 2026, 06:46
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

После массированной атаки РФ на столицу ночью 9 января, а именно из-за повреждения критической инфраструктуры, в некоторых районах возникли перебои с поставками тепла и горячей воды. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении пресс-службы КГГА.

Массированный обстрел Киева: стало известно, есть ли в столице тепло и горячая вода

Отключение отопления. Фото: из открытых источников

"Из-за вражеских обстрелов объектов критической инфраструктуры в части районов Киева возникли перебои с теплоснабжением и горячей водой", — сообщили в администрации.

В КГГА отметили, что сейчас отопление отсутствует или подается на пониженных параметрах: в Деснянском, Печерском районах, в частях Голосеевского, Дарницкого, Днепровского, Оболонского, Подольского, Соломенского и Шевченковского районов.

"Энергетики вместе с жилищными организациями работают в экстренном режиме", — добавили в городской администрации.

Читайте также на портале "Комментарии" — в разных районах столицы зафиксированы многочисленные попадания ударных беспилотников и ракет в жилые и нежилые здания, что привело к масштабным пожарам, разрушениям и жертвам среди гражданского населения.

В Шевченковском районе медики получили вызовы в жилой дом, а также зафиксирован пожар в нежилом здании после попадания БПЛА. В Деснянском районе в одном из домов после удара по нижним этажам возникли пожары сразу в нескольких квартирах.

В Днепровском районе беспилотник попал в трехэтажный жилой дом — разрушен один подъезд, возник пожар, из здания эвакуировано 29 человек. По другому адресу в этом же районе БпЛА попал в 12-этажный жилой дом, вызвав пожар и частичные разрушения.

В Печерском районе зафиксировано попадание БПЛА в 24-этажное нежилое здание. Разрушения произошли на уровне 23-24 этажей, возникло возгорание. Также медики получали вызовы по нескольким адресам в этом районе.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости