Массированный обстрел Киева: стало известно, есть ли в столице тепло и горячая вода

После массированной атаки РФ на столицу ночью 9 января, а именно из-за повреждения критической инфраструктуры, в некоторых районах возникли перебои с поставками тепла и горячей воды. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении пресс-службы КГГА.

Отключение отопления. Фото: из открытых источников

"Из-за вражеских обстрелов объектов критической инфраструктуры в части районов Киева возникли перебои с теплоснабжением и горячей водой", — сообщили в администрации.

В КГГА отметили, что сейчас отопление отсутствует или подается на пониженных параметрах: в Деснянском, Печерском районах, в частях Голосеевского, Дарницкого, Днепровского, Оболонского, Подольского, Соломенского и Шевченковского районов.

"Энергетики вместе с жилищными организациями работают в экстренном режиме", — добавили в городской администрации.

Читайте также на портале "Комментарии" — в разных районах столицы зафиксированы многочисленные попадания ударных беспилотников и ракет в жилые и нежилые здания, что привело к масштабным пожарам, разрушениям и жертвам среди гражданского населения.

В Шевченковском районе медики получили вызовы в жилой дом, а также зафиксирован пожар в нежилом здании после попадания БПЛА. В Деснянском районе в одном из домов после удара по нижним этажам возникли пожары сразу в нескольких квартирах.

В Днепровском районе беспилотник попал в трехэтажный жилой дом — разрушен один подъезд, возник пожар, из здания эвакуировано 29 человек. По другому адресу в этом же районе БпЛА попал в 12-этажный жилой дом, вызвав пожар и частичные разрушения.

В Печерском районе зафиксировано попадание БПЛА в 24-этажное нежилое здание. Разрушения произошли на уровне 23-24 этажей, возникло возгорание. Также медики получали вызовы по нескольким адресам в этом районе.



