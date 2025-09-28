Вибухи у Києві: Росія масовано атакує столицю ракетами та дронами - що відомо

У ніч на 28 вересня Росія здійснила чергову масовану атаку на Київ, застосувавши ударні безпілотники та крилаті ракети. Внаслідок падіння уламків у кількох районах столиці пошкоджено житлові будинки та інфраструктуру. Найбільше руйнувань зафіксовано у Солом’янському районі, де частково зруйновано п’ятиповерхівку.

Повітряну тривогу у Києві оголосили о 01:16 ночі. Уже за кілька хвилин мешканці столиці почули серію вибухів — це працювала протиповітряна оборона. Уламки безпілотників зафіксували у щонайменше чотирьох районах: Солом’янському, Дніпровському, Святошинському та Голосіївському.

Близько 4-ї ранку пролунала нова хвиля вибухів — ППО відбивала повторну атаку дронів. Під ударами опинилася також Київська область, зокрема район Білої Церкви. Після 6-ї ранку у столиці знову пролунали вибухи — цього разу через наближення крилатих ракет.

Наслідки ударів по Києву

За попередніми даними, уламки влучили у дах житлової п’ятиповерхівки та нежитлові будівлі в Солом’янському районі. Частину багатоповерхівки було зруйновано. Також пожежа спалахнула у Дарницькому районі, де загорівся кіоск. У Святошинському районі уламки впали на відкриту місцевість і двоповерхову нежитлову забудову. У Дніпровському районі зафіксоване падіння уламків на дах багатоповерхівки. У Голосіївському районі пошкоджено приватний будинок, постраждалих немає.

Київська міська військова адміністрація підтвердила пошкодження житлової інфраструктури в кількох районах. Відомо щонайменше про трьох постраждалих, усіх госпіталізували.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що всі екстрені служби оперативно працюють на місцях уражень. Містян закликали не ігнорувати сигнали тривоги та відразу проходити до найближчих укриттів.

