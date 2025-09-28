Обстрел Киева: количество пострадавших и погибших возросло

В ночь на 28 сентября российская армия нанесла массированный удар по Киеву. По предварительным данным, погибли по меньшей мере четыре человека, еще 27 получили ранения. Среди жертв один ребенок. В результате атаки повреждены жилые дома, медицинские учреждения и другие объекты инфраструктуры более чем в 20 локациях столицы.

Обстрел Киева

Погибшие и пострадавшие

Первые сообщения об обстреле Киева касались двух раненых в Соломенском и Святошинском районах, одного из них госпитализировали. Впоследствии начальник КМВА Тимур Ткаченко сообщил, что количество погибших в Киеве выросло до четырех, а раненых до 27 человек.

"По оперативной информации, на одной из локаций обнаружено тело погибшего. Вместе известно о 4 жертвах российской атаки", — сообщил Ткаченко.

В Соломенском районе ракета попала в пятиэтажный жилой дом. На третьем и четвертом этажах вспыхнул пожар, повлекший частичное разрушение. Из-под завалов спасатели деблокировали тело 12-летней девочки. Также удалось спасти трех человек, еще один человек получил ранения.

Кроме того, в здании Института кардиологии обнаружили тела двух погибших. Впоследствии также обнаружили тело четвертого погибшего в Киеве.

Масштаб разрушений в столице

По другим адресам в Соломенском районе было зафиксировано попадание в двухэтажное нежилое сооружение, складское помещение и частный жилой дом. В нескольких случаях пострадавших госпитализировали еще до прибытия спасателей.

В Голосеевском районе обломки повредили два частных дома. Частично разрушены крыша и стены, еще в одном доме произошел пожар. Предварительно обошлось без жертв.

В Святошинском районе обломки дрона попали в двухэтажное нежилое здание, что повлекло за собой пожар и травмирование одного человека. Обломки падали и на открытую территорию, но без серьезных последствий.

В Днепровском районе загорелись два припаркованных автомобиля. Пожар быстро был ликвидирован, никто не пострадал.

В Дарницком районе удар повредил здание детского учебного заведения.

Спасатели ГСЧС работали во всех районах столицы, где зафиксировано разрушение и возгорание. Большинство пожаров локализовано, людей из поврежденных построек эвакуировали. Атака стала одной из самых масштабных по столице за последние месяцы и количество пострадавших может возрасти.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия повторно обстреляла Запорожье.

Также "Комментарии" писали о взрывах в Украине 28 сентября. Куда избивала Россия дронами и ракетами.