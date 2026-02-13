У Києві через дводенні обшуки Служби безпеки України фактично паралізовано роботу стратегічного підприємства КП "Київтеплоенерго". Ситуація стала критичною, оскільки слідчі дії розпочалися одразу після ракетно-дронового удару 12 лютого, який пошкодив енергооб’єкти столиці. Без опалення залишаються 2600 житлових будинків. Про це йдеться у офіційній заяві КМДА.

Обшуки СБУ паралізували «Київтеплоенерго» після обстрілу: під загрозою тепло у 2600 будинках

Там зазначають, що правоохоронці прийшли з обшуками саме тоді, коли підприємство мобілізувало персонал для розбору завалів на ТЕЦ та оцінки масштабів руйнувань.

"Зупинка роботи головного офісу паралізувала усе підприємство в один з найкритичніших днів для Києва. Через це з ладу виведена штатна координація діяльності персоналу та структурних підрозділів", — йдеться у заяві.

За даними підприємства, це вже 103-тя за рахунком процесуальна дія з початку повномасштабного вторгнення. Цього разу правоохоронці вилучають навіть технічну документацію щодо відновлення об'єктів та підключення когенераційних установок, що суттєво гальмує ремонтні роботи.

"Таке нехтування правоохоронцями безпеки всього міста та його мешканців і свідоме гальмування процесу повернення тепла розцінюється підприємством як свідомий політичний тиск. Але цього разу його заручниками стали не тільки енергетики, а й сотні тисяч київських родин, які мерзнуть у своїх квартирах", — наголошують у "Київтеплоенерго".

Попри обшуки, близько 2-3 тисяч енергетиків продовжують працювати безпосередньо на місцях пошкоджень, намагаючись повернути тепло до осель киян. Водночас на підприємстві підкреслюють, що дії СБУ унеможливили швидку координацію екстрених бригад, які мали вирушити на допомогу відразу після обстрілу.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Київ отримав фінальну частину допомоги зі стратегічного резерву Європейського Союзу rescEU. Учора місту було передано ще 234 генератори, що дозволило повністю укомплектувати заплановану партію у 500 одиниць обладнання. Про це повідомив Віце-прем’єр-міністр з відновлення України – Міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.