В Киеве из-за двухдневных обысков Службы безопасности Украины фактически парализована работа стратегического предприятия КП "Киевтеплоэнерго". Ситуация стала критической, поскольку следственные действия начались сразу после ракетно-дронового удара 12 февраля, повредившего энергообъекты столицы. Без отопления остаются 2600 жилых домов. Об этом говорится в официальном заявлении КГГА.

Обыски СБУ парализовали «Киевтеплоэнерго» после обстрела: под угрозой тепло в 2600 домах

Там отмечают, что стражи порядка пришли с обысками именно тогда, когда предприятие мобилизовало персонал для разбора завалов на ТЭЦ и оценки масштабов разрушений.

"Остановка работы головного офиса парализовала все предприятие в один из критических дней для Киева. Поэтому из строя выведена штатная координация деятельности персонала и структурных подразделений", — говорится в заявлении.

По данным предприятия, это уже 103-е по счету процессуальное действие с начала полномасштабного вторжения. В этот раз правоохранители изымают даже техническую документацию по восстановлению объектов и подключению когенерационных установок, что существенно тормозит ремонтные работы.

Такое пренебрежение правоохранителями безопасности всего города и его жителей и сознательное торможение процесса возвращения тепла расценивается предприятием как сознательное политическое давление. Но в этот раз его заложниками стали не только энергетики, но и сотни тысяч киевских семей, которые мерзнут в своих квартирах", — подчеркивают "Киевтеплоэнерго".

Несмотря на обыски, около 2-3 тысяч энергетиков продолжают работать непосредственно на местах повреждений, пытаясь вернуть тепло в дома киевлян. В то же время на предприятии подчеркивают, что действия СБУ сделали невозможным скорую координацию экстренных бригад, которые должны были отправиться на помощь сразу после обстрела.

