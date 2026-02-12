Київ отримав фінальну частину допомоги зі стратегічного резерву Європейського Союзу rescEU. Сьогодні місту було передано ще 234 генератори, що дозволило повністю укомплектувати заплановану партію у 500 одиниць обладнання. Про це повідомив Віце-прем’єр-міністр з відновлення України – Міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

Київ отримав повну партію з 500 генераторів від ЄС для підтримки тепла та води

За словами міністра, отримана техніка призначена для стабільного забезпечення тепла та водопостачання у житлових масивах. Загальна потужність усієї партії становить 12 МВт і включає 438 генераторів по 23 кВт та 62 одиниці по 27 кВт.

"Це суттєвий ресурс для підтримки роботи індивідуальних теплових пунктів, насосів водопостачання та водовідведення в умовах тривалих відключень електроенергії", — зазначив Кулеба.

Обладнання розподілять за пріоритетністю: насамперед його отримають будинки, де ризики припинення комунальних послуг є критичними. Мета — гарантувати людям доступ до базових потреб навіть під час можливих атак на енергосистему.

"Дякую Європейському Союзу за своєчасну і практичну підтримку, а також Європейській комісарці з питань рівності, готовності та управління кризовими ситуаціями Аджі Лябіб за особисту участь і підтримку України", — наголосив Віце-прем’єр-міністр.

Поставки з резерву rescEU повністю фінансуються Європейським Союзом у межах стратегії з посилення енергетичної автономності українських міст.

