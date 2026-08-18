Нові вибухи у Києві: столицю атакували реактивні російські дрони (ОНОВЛЕНО)

У Києві ввечері 18 серпня пролунали вибухи під час чергової атаки російських безпілотників. Перед цим моніторингові канали повідомляли про рух ударного дрона, зокрема реактивного "Шахеда", у межах столиці.

Російський дрон. Фото з відкритих джерел

За попередньою інформацією, один з безпілотників рухався у напрямку Лівобережного масиву та Русанівки. Також повідомлялося про дрони в районах Березняків і Троєщини.

Згодом у Києві пролунали вибухи. Моніторингові канали повідомили про роботу протиповітряної оборони та заявили, що один з "Шахедів" був збитий над столицею.

"У столиці працюють сили ППО. Небезпека зберігається, тому закликаємо не залишати укриттів до офіційного сигналу про відбій", – повідомляють у КМВА.

Згодом Віталій Кличко повідомив деталі атаки на Київ.

"В Дніпровському районі, в дворі пʼятиповерхового житлового будинку впали уламки ворожого БпЛА. Загоряння немає. На столицю ще летять БпЛА. Перебувайте в укриттях!", — йдеться в повідомленні.

Ще через кілька хвилин мер Києва заявив про падіння уламків у дворі житлового будинку за іншою адресою в Дніпровському районі та додав, що загоряння немає.

Під час повітряної атаки мешканців Києва та області закликають залишатися в укриттях до завершення повітряної тривоги. Не варто також наближатися до місць падіння уламків збитих безпілотників.

Атака на Київську область

Це не перша атака на Київщину 18 серпня. Сьогодні вранці російські війська завдали удару безпілотниками по Київській області. Під атакою опинилися Бровари та район. За даними Київської обласної військової адміністрації, унаслідок атаки були пошкоджені офісна будівля, складські приміщення та приватний житловий будинок. Також виникли пожежі на об'єктах цивільної інфраструктури.

Раніше портал "Кометнарі" повідомляв, що 16 серпня Росія завдала балістичного удару по Києву. Після цього загорівся ринок на Оболоні, є поранені.

Також "Коментарі" писали, чому ППО збила не всю балістику над Києвом: відверта заява Міноборони.