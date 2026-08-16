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Росія завдала балістичного удару по Києву: горить ринок на Оболоні, є поранені (ОНОВЛЕНО)

РФ атакувала Київ балістикою: на Оболоні горить ринок, є пошкодження у Голосіївському районі.

16 серпня 2026, 07:25
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Slava Kot

У ніч на 16 серпня Росія завдала ракетного удару по Києву. Через атаку в столиці сталися пожежі в Оболонському та Голосіївському районах, пошкоджено нежитлові будівлі. За попередніми даними, постраждали двоє людей.

Росія завдала балістичного удару по Києву: горить ринок на Оболоні, є поранені (ОНОВЛЕНО)

Вибухи в Києві. Фото: ДСНС

Повітряну тривогу в столиці оголосили через загрозу застосування балістичного озброєння. Згодом у Києві почули звуки вибухів. Про наслідки атаки повідомив міський голова Києва Віталій Кличко. 

Найбільше від атаки постраждав Оболонський район. За даними ДСНС, там на території одного з ринків виникла масштабна пожежа. Рятувальники працювали на місці займання, де також зафіксували двох постраждалих. 

Крім того, уламки впали на території нежитлової забудови за двома адресами. В одному з місць загорілися кілька автомобілів. Ще за однією адресою уламки влучили в нежитлову будівлю. В іншій локації вибухова хвиля спричинила незначне руйнування будівлі, однак пожежі там не виникло. 

Рятувальна служба оприлюднила фото з місць влучань — на кадрах видно роботу пожежників і рятувальників на території ринку в Оболонському районі, де сталася масштабна пожежа.

Росія завдала балістичного удару по Києву: горить ринок на Оболоні, є поранені (ОНОВЛЕНО) - фото 2

Вибухи в Києві. Фото: ДСНС

Росія завдала балістичного удару по Києву: горить ринок на Оболоні, є поранені (ОНОВЛЕНО) - фото 2

Наслідки атаки РФ на Київ. Фото: ДСНС

Пожежа також сталася у Голосіївському районі, там загорілося нежитлове приміщення. Рятувальникам вдалося локалізувати займання.

Екстрені служби продовжили працювати на місцях, ліквідовуючи наслідки російської атаки. Інформація щодо масштабів руйнувань та кількості постраждалих уточнюється.

У КМВА оновили інформацію про постраждалих.

"Станом на 07:20 відомо про трьох потерпілих від нічної ворожої атаки", — йдеться у повідомлені.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про вибухи в Києві та області через російську атаку дронів. У Броварах виникла пожежа.



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