Новые взрывы в Киеве: столицу атаковали реактивные российские дроны (ОБНОВЛЕНО)

В Киеве вечером 18 августа прогремели взрывы во время очередной атаки российских беспилотников. Перед этим мониторинговые каналы сообщали о движении ударного дрона, в частности, реактивного "Шахеда", в пределах столицы.

Российский дрон. Фото из открытых источников

По предварительной информации, один из беспилотников двигался в направлении Левобережного массива и Русановки. Также сообщалось о дронах в районах Березняков и Троещины.

Впоследствии в Киеве раздались взрывы. Мониторинговые каналы сообщили о работе противовоздушной обороны и заявили, что один из "Шахедов" был сбит над столицей.

"В столице работают силы ПВО. Опасность сохраняется, поэтому призываем не оставлять укрытий до официального сигнала об отбое", – сообщают в КМВА.

Позже Виталий Кличко сообщил детали атаки на Киев.

"В Днепровском районе, во дворе пятиэтажного жилого дома упали обломки вражеского БПЛА. Возгорания нет. На столицу еще летят БПЛА. Находитесь в укрытиях!", — говорится в сообщении.

Еще через несколько минут мэр Киева заявил о падении обломков во дворе жилого дома по другому адресу в Днепровском районе и добавил, что возгорания нет.

Во время воздушной атаки жителей Киева и области призывают оставаться в укрытиях до завершения воздушной тревоги. Не следует также приближаться к местам падения обломков сбитых беспилотников.

Атака на Киевскую область

Это не первая атака в Киевскую область 18 августа. Сегодня утром российские войска нанесли удар беспилотниками по Киевской области. Под атакой оказались Бровары и район. По данным Киевской областной военной администрации, в результате атаки были повреждены офисное здание, складские помещения и частный жилой дом. Возникли пожары на объектах гражданской инфраструктуры.

Ранее портал "Кометнари" сообщал, что 16 августа Россия нанесла баллистический удар по Киеву. После этого загорелся рынок на Оболони, ранены.

Также "Комментарии" писали, почему ПВО сбила не всю баллистику над Киевом: откровенное заявление Минобороны.