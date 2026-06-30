«Ніби оголошення про розшук»: рідні полеглих воїнів розкритикували новий меморіал в Києві

У Деснянському районі столиці відбулося офіційне відкриття першої черги Алеї Героїв, яке замість затишного простору пам'яті обернулося гучним скандалом та розчаруванням для родин полеглих воїнів. Замість величного меморіалу люди побачили конструкції, які суттєво відрізняються від раніше затвердженого проєкту.

Алея Героїв у Деснянському районі Києва

На місці події працював відомий фотокореспондент видання "Телеграф" Ян Доброносов. Він розповів, що під час зйомки зафіксував масове невдоволення присутніх киян роботою місцевого керівництва.

"Поки тривала церемонія, я чув дуже багато гострих і негативних слів на адресу голови Деснянської РДА Максима Бахматова. Обіцянки влади просто не збігаються з тим, що зроблено насправді, а люди навколо відверто плачуть", — поділився журналіст.

Як з'ясувалося, чиновники гарантували родичам зовсім інші масштаби. Замість обіцяних міцних триметрових колон товщиною 40 на 40 сантиметрів, на меморіалі встановили стовпи, які візуально виглядають у півтора раза меншими. Повністю проігнорували й обіцянку виготовити якісні портрети на спеціальних металевих пластинах із детальними біографіями захисників. Натомість родини отримали звичайні тонкі аркуші формату А4.

Спроба представників медіа отримати бодай якісь пояснення від очільника району завершилася повним ігноруванням.

"Коли ми попросили голову РДА дати нам короткий коментар або інтерв’ю, він спочатку відповів коротким "потім". А трохи згодом пан Бахматов просто втік з місця події. Якщо чесно, подібного відношення я ще ніде не бачив", — обурився Доброносов.

Самі родичі військових та пересічні громадяни у соціальних мережах не стримують гніву, оцінюючи естетичний вигляд пам'ятного знаку. Користувачі зазначають, що маленькі, чорно-білі та невиразні світлини захисників, які важко роздивитися знизу, створюють моторошне враження та нагадують "оголошення про розшук". Бетонні конструкції, за словами родичів, мають неохайний вигляд і викликають стійку асоціацію з покинутим та незавершеним будівництвом. Члени сімей полеглих наголошують: такий остаточний варіант із ними ніхто не погоджував.

Водночас сам очільник Деснянської РДА Максим Бахматов на власних ресурсах опублікував винятково позитивний та урочистий звіт, повністю проігнорувавши критику громади.

"Цілих 12 років ми чекали на відкриття цієї Алеї Героїв, адже перший наш земляк загинув ще 19 лютого 2014 року. Сьогодні ми відкрили першу чергу — це 209 імен та 209 унікальних історій", — написав посадовець.

Він підкреслив, що для його команди було принциповим питанням створити саме "гідний простір". Керівник району запевнив, що робота велася у постійних консультаціях та діалозі з близькими бійців, а для будівництва обрали максимально довговічні рішення із урахуванням безбар’єрності. Бахматов висловив вдячність бізнесу, меценатам та родинам за виявлену довіру і додав, що попереду на район чекає продовження будівництва, оскільки "пам’ять має жити в щоденних вчинках".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у Києві досі не створили мережу мобільних укриттів, хоча про їхню необхідність чиновники говорять із перших місяців повномасштабної війни. Журналісти BIHUS Info з'ясували, що за роки російських атак столична влада не змогла реалізувати проєкт, на який вже виділялися бюджетні кошти.



