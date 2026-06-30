"Как будто объявление о розыске": родные погибших воинов раскритиковали новый мемориал в Киеве

В Деснянском районе столицы состоялось официальное открытие первой очереди Аллеи Героев, вместо уютного пространства памяти обернулось громким скандалом и разочарованием для семей павших воинов. Вместо величественного мемориала люди увидели конструкции, существенно отличающиеся от ранее утвержденного проекта.

Аллея Героев в Деснянском районе Киева

На месте происшествия работал известный фотокорреспондент издания "Телеграф" Ян Доброносов. Он рассказал, что во время съемки зафиксировал массовое недовольство присутствующих киевлян работой местного руководства.

"Пока длилась церемония, я слышал очень много острых и отрицательных слов в адрес главы Деснянской РГА Максима Бахматова. Обещания властей просто не совпадают с тем, что сделано на самом деле, а люди вокруг откровенно плачут", – поделился журналист.

Как выяснилось, чиновники гарантировали родственникам совершенно иные масштабы. Вместо обещанных крепких трехметровых колонн толщиной 40 на 40 сантиметров, на мемориале установили столбы, визуально выглядящие в полтора раза меньше. Полностью проигнорировали и обещание изготовить качественные портреты на специальных металлических пластинах с подробными биографиями защитников. Вместо этого семьи получили обычные тонкие листы формата А4.

Попытка представителей медиа получить хоть какие-то пояснения от главы района завершилась полным игнорированием.

"Когда мы попросили главу РГА дать нам краткий комментарий или интервью, он поначалу ответил коротким "потом". А чуть позже господин Бахматов просто сбежал с места происшествия. Если честно, подобного отношения я еще нигде не видел", — сказал Доброносов.

Сами родственники военных и рядовые граждане в социальных сетях не сдерживают гнева, оценивая эстетичный вид памятного знака. Пользователи отмечают, что маленькие, черно-белые и невнятные фотографии защитников, которые трудно рассмотреть снизу, создают жуткое впечатление и напоминают "объявление о розыске". Бетонные конструкции, по словам родственников, выглядят неопрятно и вызывают устойчивую ассоциацию с заброшенным и незавершенным строительством. Члены семей погибших подчеркивают: такой окончательный вариант с ними никто не согласовывал.

В то же время, сам руководитель Деснянской РГА Максим Бахматов на собственных ресурсах опубликовал исключительно положительный и торжественный отчет, полностью проигнорировав критику громады.

"Целых 12 лет мы ждали открытия этой Аллеи Героев, ведь первый наш земляк погиб еще 19 февраля 2014 года. Сегодня мы открыли первую очередь – это 209 имен и 209 уникальных историй", – написал чиновник.

Он подчеркнул, что для его команды было принципиальным вопросом создать именно "достойное пространство". Руководитель района заверил, что работа велась в постоянных консультациях и диалоге с близкими бойцами, а для строительства было выбрано максимально долговечное решение с учетом безбарьерности. Бахматов выразил благодарность бизнесу, меценатам и семьям за проявленное доверие и добавил, что впереди район ждет продолжение строительства, поскольку "память должна жить в ежедневных поступках".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Киеве до сих пор не создали сеть мобильных укрытий, хотя об их необходимости чиновники говорят с первых месяцев полномасштабной войны. Журналисты BIHUS Info выяснили, что за годы российских атак столичные власти не смогли реализовать проект, на который уже выделялись бюджетные средства.



