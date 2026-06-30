"Как будто объявление о розыске": родные погибших воинов раскритиковали новый мемориал в Киеве

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Недилько Ксения
В Деснянском районе столицы состоялось официальное открытие первой очереди Аллеи Героев, вместо уютного пространства памяти обернулось громким скандалом и разочарованием для семей павших воинов. Вместо величественного мемориала люди увидели конструкции, существенно отличающиеся от ранее утвержденного проекта.
Аллея Героев в Деснянском районе Киева
На месте происшествия работал известный фотокорреспондент издания "Телеграф" Ян Доброносов. Он рассказал, что во время съемки зафиксировал массовое недовольство присутствующих киевлян работой местного руководства.
Как выяснилось, чиновники гарантировали родственникам совершенно иные масштабы. Вместо обещанных крепких трехметровых колонн толщиной 40 на 40 сантиметров, на мемориале установили столбы, визуально выглядящие в полтора раза меньше. Полностью проигнорировали и обещание изготовить качественные портреты на специальных металлических пластинах с подробными биографиями защитников. Вместо этого семьи получили обычные тонкие листы формата А4.
Попытка представителей медиа получить хоть какие-то пояснения от главы района завершилась полным игнорированием.
Сами родственники военных и рядовые граждане в социальных сетях не сдерживают гнева, оценивая эстетичный вид памятного знака. Пользователи отмечают, что маленькие, черно-белые и невнятные фотографии защитников, которые трудно рассмотреть снизу, создают жуткое впечатление и напоминают "объявление о розыске". Бетонные конструкции, по словам родственников, выглядят неопрятно и вызывают устойчивую ассоциацию с заброшенным и незавершенным строительством. Члены семей погибших подчеркивают: такой окончательный вариант с ними никто не согласовывал.
В то же время, сам руководитель Деснянской РГА Максим Бахматов на собственных ресурсах опубликовал исключительно положительный и торжественный отчет, полностью проигнорировав критику громады.
Он подчеркнул, что для его команды было принципиальным вопросом создать именно "достойное пространство". Руководитель района заверил, что работа велась в постоянных консультациях и диалоге с близкими бойцами, а для строительства было выбрано максимально долговечное решение с учетом безбарьерности. Бахматов выразил благодарность бизнесу, меценатам и семьям за проявленное доверие и добавил, что впереди район ждет продолжение строительства, поскольку "память должна жить в ежедневных поступках".
Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Киеве до сих пор не создали сеть мобильных укрытий, хотя об их необходимости чиновники говорят с первых месяцев полномасштабной войны. Журналисты BIHUS Info выяснили, что за годы российских атак столичные власти не смогли реализовать проект, на который уже выделялись бюджетные средства.