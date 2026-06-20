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Мільйони виділили, укриттів немає: чому Київ провалив проєкт мобільного захисту

Попри обіцянки влади та бюджетні кошти, більшість киян так і не отримали мобільних укриттів. Журналісти дослідили, хто відповідальний за багаторічне затягування

20 червня 2026, 22:07
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Кравцев Сергей

У Києві досі не створили мережу мобільних укриттів, хоча про їхню необхідність чиновники говорять із перших місяців повномасштабної війни. Журналісти BIHUS Info з'ясували, що за роки російських атак столична влада не змогла реалізувати проєкт, на який вже виділялися бюджетні кошти.

Мільйони виділили, укриттів немає: чому Київ провалив проєкт мобільного захисту

Укриття

Після чергових масованих обстрілів керівництво міста неодноразово заявляло про потребу встановлення мобільних укриттів у районах, де відсутні підземні сховища або доступ до них є обмеженим. Такі конструкції розглядалися як швидке рішення для захисту людей під час повітряних тривог.

Втім, як встановили журналісти, за гучними заявами так і не послідували системні дії. У Київській міській державній адміністрації пояснюють відсутність мережі мобільних укриттів насамперед нормативними проблемами. Посадовці стверджують, що чинне законодавство не містить чітких механізмів введення таких споруд в експлуатацію та визначення їхнього статусу в системі цивільного захисту.

Водночас розслідувачі звернули увагу, що питання обговорюється вже не перший рік, а міська влада встигла виділити на відповідні проєкти значні кошти. За цей час у столиці не з'явилася розгалужена мережа споруд, яка могла б реально підсилити безпеку мешканців під час ракетних і дронових атак.

Журналісти також перевірили об'єкти, які все ж були встановлені в окремих районах. Частина таких укриттів перебуває у незадовільному стані або використовується не за призначенням. В окремих випадках конструкції потребують ремонту, а їхня готовність до використання під час надзвичайних ситуацій викликає запитання.

Розслідування BIHUS Info порушує питання відповідальності за зрив проєкту, який міг стати додатковим елементом захисту для сотень тисяч жителів столиці. На тлі регулярних російських ударів по Києву проблема доступності укриттів залишається однією з найболючіших для містян, а історія з мобільними сховищами демонструє розрив між обіцянками чиновників та реальним результатом.

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Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=lrq4cNAKuhQ
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