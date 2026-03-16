Нетипова ранкова атака на Київ: у Повітряних силах повідомили деталі обстрілу

Російські війська здійснили масовану атаку безпілотниками по Україні, використавши нетипову тактику ранкового удару по Києву. Про це повідомили у Повітряних силах Збройних сил України.

Атака дронів на Київ. Фото ілюстративне

За даними військових, атака по Києву тривала з вечора 15 березня і продовжилася вранці 16 березня. Загалом Росія випустила 211 ударних безпілотників різних типів, зокрема дрони-камікадзе "Шахед", а також моделі "Гербера" та "Італмас".

У Повітряних силах вказали, що атака на Київ мала свої особливості, адже відбулася вранці, що нетипово для РФ, яка переважно завдає нічних ударів по столиці.

"Особливість — нетипова ранкова атака противника із застосуванням ударних дронів різних типів у напрямку Київщини. Основні напрямку удару – Одеська, Запорізька та Київська обл", — йдеться в заяві Повітряних сил.

Як пишуть Повітряні сили, для відбиття атаки РФ залучили авіацію, підрозділи зенітних ракетних військ, мобільні вогневі групи, сили радіоелектронної боротьби та безпілотні підрозділи Сил оборони.

Станом на 11:00 українська протиповітряна оборона знищила або подавила 194 російські безпілотники. Водночас зафіксовано влучання 16 ударних дронів у десяти локаціях, а також падіння уламків збитих апаратів ще в одинадцяти місцях.

Російські БпЛА запускалися з кількох напрямків, зокрема з районів Орла, Курська, Брянська, Міллерового та Приморсько-Ахтарська, а також із території тимчасово окупованого Криму. Більше половини дронів становили "шахеди".

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Росія готувала нищівний удар по Києву. Які об’єкти планує знищити ворог.

Також "Коментарі" писали, що Москву атакувала рекордна кількість дронів з початку війни.