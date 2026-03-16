Росія масовано атакувала Київ: що відомо про вибухи у місті

Уранці 16 березня в Києві та низці регіонів України оголосили повітряну тривогу через загрозу атаки російських безпілотників. Невдовзі в столиці пролунала серія вибухів, за попередніми даними, вони були пов’язані з роботою систем протиповітряної оборони.

Сигнал тривоги в Києві пролунав близько 8:20 ранку. Уже через кілька хвилин жителі столиці повідомили про перші вибухи. Мер міста Віталій Кличко о 8:40 підтвердив, що сили ППО працюють над знищенням повітряних цілей.

"На Оболоні працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях", — написав Кличко у своєму повідомленні.

Після цього в різних районах Києва знову було чути вибухи. За даними моніторингових ресурсів, у повітряному просторі над столицею могли перебувати кілька ударних дронів.

"7 мопедів над Києвом. Ще стільки ж пролітають Чернігів у бік Києва. Буде тривало гучно!", — йдеться в повідомлені ресурсу "Николаевский Ванёк".

За інформацією OSINT-аналітиків, імовірними цілями російських атак могли бути об’єкти енергетичної інфраструктури, зокрема теплоелектроцентралі та гідроелектростанції.

Станом на ранок офіційна інформація про можливі пошкодження чи постраждалих в Києві не оприлюднювалася. Влада закликала мешканців залишатися в укриттях до завершення повітряної тривоги та стежити за повідомленнями офіційних джерел.

