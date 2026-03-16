Нетипичная утренняя атака на Киев: в Воздушных силах сообщили детали обстрела
Нетипичная утренняя атака на Киев: в Воздушных силах сообщили детали обстрела

Россия запустила по Украине 211 ударных дронов. Воздушные силы сообщили о нетипичной утренней атаке на Киев.

16 марта 2026, 11:30
Slava Kot

Российские войска совершили массированную атаку беспилотниками по Украине, использовав нетипичную тактику утреннего удара по Киеву. Об этом сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

Нетипичная утренняя атака на Киев: в Воздушных силах сообщили детали обстрела

Атака дронов на Киев. Фото иллюстративное

По данным военных, атака по Киеву началась с вечера 15 марта и продолжилась утром 16 марта. В общей сложности Россия выпустила 211 ударных беспилотников разных типов, в том числе дроны-камикадзе "Шахед", а также модели "Гербера" и "Италмас".

В Воздушных силах указали, что атака на Киев имела свои особенности, ведь произошла утром, что нетипично для РФ, которая преимущественно наносит ночные удары по столице.

"Особенность — нетипичная утренняя атака противника с применением ударных дронов разных типов в направлении Киевщины. Основные направления удара — Одесская, Запорожская и Киевская обл", — говорится в заявлении Воздушных сил.

Как пишут Воздушные силы, для отражения атаки РФ привлекли авиацию, подразделения зенитных ракетных войск, мобильные огневые группы, силы радиоэлектронной борьбы и беспилотные подразделения Сил обороны.

По состоянию на 11:00 украинская противовоздушная оборона уничтожила или подавила 194 российских беспилотника. В то же время, зафиксировано попадание 16 ударных дронов в десяти локациях, а также падение обломков сбитых аппаратов еще в одиннадцати местах.

Российские БПЛА запускались по нескольким направлениям, в том числе из районов Орла, Курска, Брянска, Миллерова и Приморско-Ахтарска, а также с территории временно оккупированного Крыма. Более половины дронов составляли "шахеды".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия готовила сокрушительный удар по Киеву. Какие объекты планирует уничтожить враг.

Также "Комментарии" писали, что Москву атаковало рекордное количество дронов с начала войны.



Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/kpszsu/58122
