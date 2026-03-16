Нетипичная утренняя атака на Киев: в Воздушных силах сообщили детали обстрела

Российские войска совершили массированную атаку беспилотниками по Украине, использовав нетипичную тактику утреннего удара по Киеву. Об этом сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

По данным военных, атака по Киеву началась с вечера 15 марта и продолжилась утром 16 марта. В общей сложности Россия выпустила 211 ударных беспилотников разных типов, в том числе дроны-камикадзе "Шахед", а также модели "Гербера" и "Италмас".

В Воздушных силах указали, что атака на Киев имела свои особенности, ведь произошла утром, что нетипично для РФ, которая преимущественно наносит ночные удары по столице.

"Особенность — нетипичная утренняя атака противника с применением ударных дронов разных типов в направлении Киевщины. Основные направления удара — Одесская, Запорожская и Киевская обл", — говорится в заявлении Воздушных сил.

Как пишут Воздушные силы, для отражения атаки РФ привлекли авиацию, подразделения зенитных ракетных войск, мобильные огневые группы, силы радиоэлектронной борьбы и беспилотные подразделения Сил обороны.

По состоянию на 11:00 украинская противовоздушная оборона уничтожила или подавила 194 российских беспилотника. В то же время, зафиксировано попадание 16 ударных дронов в десяти локациях, а также падение обломков сбитых аппаратов еще в одиннадцати местах.

Российские БПЛА запускались по нескольким направлениям, в том числе из районов Орла, Курска, Брянска, Миллерова и Приморско-Ахтарска, а также с территории временно оккупированного Крыма. Более половины дронов составляли "шахеды".

