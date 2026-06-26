Нелегальний відпочинок у Києві: чи безпечно відпочивати на пляжах столиці

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Кречмаровская Наталия
У Києві від початку повномасштабної війни офіційно не відкривали купальний сезон, однак містянам це не заважає відпочивати біля водойм та на воді. Портал “Коментарі” з’ясував, які умови відпочинку в Києві влітку 2026 року та хто несе відповідальність за трагічні випадки.
Пляж. Фото портал "Коментарі"
У КП “Плесо” на офіційний запит порталу повідомили, що відповідно до чинних документів, мешканцям рекомендовано утриматись від відвідування пляжів.
При цьому зазначили, що навіть без офіційного відкриття купального сезону на муніципальних пляжах працюють рятувальники. Їхнє головне завдання — патрулювання території, проведення роз’яснювальної роботи з відпочивальниками та оперативне реагування у критичних ситуаціях.
Щодо уламків ворожих аероцілей, які могли потрапити у водойми після масованих обстрілів, у КП зазначили, що перед початком літнього періоду фахівцями Спеціалізованої (аварійно-рятувальної) водолазної служби здійснюється планове обстеження дна акваторій. Однак попередили, що течія та природні чинники можуть переносити сторонні предмети.
Прокоментували у КП також інцидент з травмуванням юнаків через стрибки з мосту у воду. Зазначили, що безпека громадян у зонах відпочинку є комплексним питанням.
Зауважили, що контроль за громадським порядком та реагування на порушення безпеки належать до компетенції Національної поліції України, а впровадження додаткових обмежень координується міською владою, безпека в зонах відпочинку потребує взаємодії всіх залучених сторін та самих відпочивальників.
У КП наголосили, що офіційно пляжний сезон у столиці у 2026 році не оголошувався.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, скільки укриттів функціонує в Києві у червні 2026 року.