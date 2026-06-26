Нелегальний відпочинок у Києві: чи безпечно відпочивати на пляжах столиці

У Києві від початку повномасштабної війни офіційно не відкривали купальний сезон, однак містянам це не заважає відпочивати біля водойм та на воді. Портал “Коментарі” з’ясував, які умови відпочинку в Києві влітку 2026 року та хто несе відповідальність за трагічні випадки.

Пляж. Фото портал "Коментарі"

У КП “Плесо” на офіційний запит порталу повідомили, що відповідно до чинних документів, мешканцям рекомендовано утриматись від відвідування пляжів.

“Таке рішення ухвалене з міркувань безпеки з метою уникнення масового скупчення людей та через відсутність укриттів безпосередньо на пляжах”, — пояснили в КП.

При цьому зазначили, що навіть без офіційного відкриття купального сезону на муніципальних пляжах працюють рятувальники. Їхнє головне завдання — патрулювання території, проведення роз’яснювальної роботи з відпочивальниками та оперативне реагування у критичних ситуаціях.

Щодо уламків ворожих аероцілей, які могли потрапити у водойми після масованих обстрілів, у КП зазначили, що перед початком літнього періоду фахівцями Спеціалізованої (аварійно-рятувальної) водолазної служби здійснюється планове обстеження дна акваторій. Однак попередили, що течія та природні чинники можуть переносити сторонні предмети.

“З огляду на безпекові ризики, гарантувати повну відсутність небезпечних об’єктів у відкритих водоймах неможливо”, — уточнили у КП.

Прокоментували у КП також інцидент з травмуванням юнаків через стрибки з мосту у воду. Зазначили, що безпека громадян у зонах відпочинку є комплексним питанням.

“Зі свого боку КП забезпечує належне утримання територій, чергування рятувальників та планове обстеження акваторій фахівцями рятувальної служби. Водночас мінімізація ризиків травматизму безпосередньо залежить від дотримання громадянами правил безпечної поведінки на воді, а у випадку з неповнолітніми — від належного контролю з боку батьків або їхніх законних представників. Особливу небезпеку становлять дії, пов’язані з нехтуванням базовими заходами безпеки, зокрема стрибки у воду з мостів, гідротехнічних споруд чи інших об’єктів інфраструктури, які не призначені для цього”, — пояснили в КП.

Зауважили, що контроль за громадським порядком та реагування на порушення безпеки належать до компетенції Національної поліції України, а впровадження додаткових обмежень координується міською владою, безпека в зонах відпочинку потребує взаємодії всіх залучених сторін та самих відпочивальників.

У КП наголосили, що офіційно пляжний сезон у столиці у 2026 році не оголошувався.

“Разом із тим пляжі та зони відпочинку біля води залишаються у вільному доступі для мешканців і гостей столиці. КП “Плесо” забезпечує їх належне утримання, прибирання та функціонування інфраструктури. Водночас залишається чинною рекомендація Ради оборони міста Києва утриматися від відвідування пляжів”, — підсумували в КП.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, скільки укриттів функціонує в Києві у червні 2026 року.



