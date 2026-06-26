Нелегальный отдых в Киеве: безопасно ли отдыхать на пляжах столицы

В Киеве с начала полномасштабной войны официально не открывали купальный сезон, однако горожанам это не мешает отдыхать у водоемов и на воде. Портал "Комментарии" выяснил, какие условия отдыха в Киеве летом 2026 года и кто несет ответственность за трагические случаи.

Пляж. Фото портал "Комментарии"

В КП "Плесо" по официальному запросу портала сообщили, что согласно действующим документам, жителям рекомендовано воздержаться от посещения пляжей.

"Такое решение принято из соображений безопасности во избежание массового скопления людей и из-за отсутствия укрытий непосредственно на пляжах", — пояснили в КП.

При этом отметили, что даже без официального открытия купального сезона на муниципальных пляжах работают спасатели. Их главная задача – патрулирование территории, проведение разъяснительной работы с отдыхающими и оперативное реагирование в критических ситуациях.

Относительно обломков вражеских аэроцелей, которые могли попасть в водоемы после массированных обстрелов, в КП отметили, что перед началом летнего периода специалистами Специализированной (аварийно-спасательной) водолазной службы осуществляется плановое обследование дна акваторий. Однако предупредили, что течение и природные факторы могут переносить посторонние предметы.

"Учитывая риски безопасности, гарантировать полное отсутствие опасных объектов в открытых водоемах невозможно", — уточнили в КП.

Прокомментировали в КП также инцидент с травмированием юношей из-за прыжков с моста в воду. Безопасность граждан в зонах отдыха является комплексным вопросом.

"Со своей стороны КП обеспечивает надлежащее содержание территорий, дежурство спасателей и плановое обследование акваторий специалистами спасательной службы. В то же время минимизация рисков травматизма напрямую зависит от соблюдения гражданами правил безопасного поведения на воде, а в случае с несовершеннолетними – от надлежащего контроля со стороны родителей или их законных представителей. Особую опасность представляют действия, связанные с пренебрежением базовыми мерами безопасности, в частности, прыжки в воду с мостов, гидротехнических сооружений или других объектов инфраструктуры, которые не предназначены для этого”, — пояснили в КП.

Заметили, что контроль за общественным порядком и реагирование на нарушение безопасности входят в компетенцию Национальной полиции Украины, а внедрение дополнительных ограничений координируется городскими властями, безопасность в зонах отдыха требует взаимодействия всех привлеченных сторон и самих отдыхающих.

В КП подчеркнули, что официально пляжный сезон в столице в 2026 году не объявлялся.

"Вместе с тем пляжи и зоны отдыха у воды остаются в свободном доступе для жителей и гостей столицы. КП "Плесо" обеспечивает их надлежащее содержание, уборку и функционирование инфраструктуры. Вместе с тем остается в силе рекомендация Совета обороны Киева воздержаться от посещения пляжей", — подытожили в КП.

Напомним: портал "Комментарии" писал , сколько укрытий функционирует в Киеве в июне 2026 года.



