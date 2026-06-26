Нелегальный отдых в Киеве: безопасно ли отдыхать на пляжах столицы

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Кречмаровская Наталия
В Киеве с начала полномасштабной войны официально не открывали купальный сезон, однако горожанам это не мешает отдыхать у водоемов и на воде. Портал "Комментарии" выяснил, какие условия отдыха в Киеве летом 2026 года и кто несет ответственность за трагические случаи.
Пляж. Фото портал "Комментарии"
В КП "Плесо" по официальному запросу портала сообщили, что согласно действующим документам, жителям рекомендовано воздержаться от посещения пляжей.
При этом отметили, что даже без официального открытия купального сезона на муниципальных пляжах работают спасатели. Их главная задача – патрулирование территории, проведение разъяснительной работы с отдыхающими и оперативное реагирование в критических ситуациях.
Относительно обломков вражеских аэроцелей, которые могли попасть в водоемы после массированных обстрелов, в КП отметили, что перед началом летнего периода специалистами Специализированной (аварийно-спасательной) водолазной службы осуществляется плановое обследование дна акваторий. Однако предупредили, что течение и природные факторы могут переносить посторонние предметы.
Прокомментировали в КП также инцидент с травмированием юношей из-за прыжков с моста в воду. Безопасность граждан в зонах отдыха является комплексным вопросом.
Заметили, что контроль за общественным порядком и реагирование на нарушение безопасности входят в компетенцию Национальной полиции Украины, а внедрение дополнительных ограничений координируется городскими властями, безопасность в зонах отдыха требует взаимодействия всех привлеченных сторон и самих отдыхающих.
В КП подчеркнули, что официально пляжный сезон в столице в 2026 году не объявлялся.
Напомним: портал "Комментарии" писал , сколько укрытий функционирует в Киеве в июне 2026 года.