logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.09

EUR/UAH

51.25

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Регіони Київ Не тільки Путін: столичні депутати назвали реальні причини відсутності тепла та світла в Києві
commentss НОВИНИ Всі новини

Не тільки Путін: столичні депутати назвали реальні причини відсутності тепла та світла в Києві

Столична депутатка Пашинна пояснила, чому кияни залишилися без опалення та світла

10 лютого 2026, 20:23
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

У Києва одна з найскладніших ситуацій з електропостачанням. На цьому наголошує не тільки столична влада, а й президент України Володимир Зеленський. Також через ворожі обстріли виникли великі проблеми з теплопостачанням. Значних руйнувань зазнали столичні об'єкти теплогенерації, через що тисячі киян залишилися без опалення. У деякі багатоквартирні будинки до кінця опалювального сезону тепло уже не будуть подавати. У Київській міській раді пояснили, чому кияни залишилися без тепла та світла.

Не тільки Путін: столичні депутати назвали реальні причини відсутності тепла та світла в Києві

Блекаут. Фото портал "Коментарі"

Депутатка Київської міської ради Лілія Пашинна переконана, що київська міська влада не підготувалася належним чином до цьогорічної зими. За її словами, це проблема планування. Депутатка пояснила, що попередні роки розслабили керівництво Києва.

“Про те, що буде складна зима без зазначення року говорили ще у 2022 році. Про те, що ми маємо бути максимально забезпечені джерелами альтернативного живлення. Про ремонт електрощитових. Але, на жаль, 2023 і 2024 роки трошки розслабили керівництво нашого міста”, — пояснила ситуацію депутатка. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що зима несподівано повернулась у Київ. З вечора 4 лютого в Києві погіршились погодні умови. На ранок дороги столиці вкрилися снігом — автомобілі грузнуть у снігу та буксують, адже під снігом товстий шар льоду, який не прибрали ще після попередніх опадів. Київ скували кілометрові затори — знову сніг і знову транспортний колапс. Фіксуються численні ДТП, є постраждалі.

Столична влада знову залишила киян сам на сам з проблемами. Депутат Київської міської ради Андрій Вітренко вказав на бездіяльність столичної влади і особисто мера Києва Віталія Кличка. 




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/novynylive/186269
Теги:

Новини

Всі новини