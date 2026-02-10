Не тільки Путін: столичні депутати назвали реальні причини відсутності тепла та світла в Києві

У Києва одна з найскладніших ситуацій з електропостачанням. На цьому наголошує не тільки столична влада, а й президент України Володимир Зеленський. Також через ворожі обстріли виникли великі проблеми з теплопостачанням. Значних руйнувань зазнали столичні об'єкти теплогенерації, через що тисячі киян залишилися без опалення. У деякі багатоквартирні будинки до кінця опалювального сезону тепло уже не будуть подавати. У Київській міській раді пояснили, чому кияни залишилися без тепла та світла.

Блекаут. Фото портал "Коментарі"

Депутатка Київської міської ради Лілія Пашинна переконана, що київська міська влада не підготувалася належним чином до цьогорічної зими. За її словами, це проблема планування. Депутатка пояснила, що попередні роки розслабили керівництво Києва.

“Про те, що буде складна зима без зазначення року говорили ще у 2022 році. Про те, що ми маємо бути максимально забезпечені джерелами альтернативного живлення. Про ремонт електрощитових. Але, на жаль, 2023 і 2024 роки трошки розслабили керівництво нашого міста”, — пояснила ситуацію депутатка.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що зима несподівано повернулась у Київ. З вечора 4 лютого в Києві погіршились погодні умови. На ранок дороги столиці вкрилися снігом — автомобілі грузнуть у снігу та буксують, адже під снігом товстий шар льоду, який не прибрали ще після попередніх опадів. Київ скували кілометрові затори — знову сніг і знову транспортний колапс. Фіксуються численні ДТП, є постраждалі.

Столична влада знову залишила киян сам на сам з проблемами. Депутат Київської міської ради Андрій Вітренко вказав на бездіяльність столичної влади і особисто мера Києва Віталія Кличка.



