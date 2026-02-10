logo

Не только Путин: столичные депутаты назвали реальные причины отсутствия тепла и света в Киеве
Не только Путин: столичные депутаты назвали реальные причины отсутствия тепла и света в Киеве

Столичная депутат Пашинная объяснила, почему киевляне остались без отопления и света

10 февраля 2026, 20:23
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

У Киева одна из самых сложных ситуаций с электроснабжением. Это подчеркивают не только столичные власти, но и президент Украины Владимир Зеленский. Также из-за вражеских обстрелов возникли большие проблемы с теплоснабжением. Значительные разрушения получили столичные объекты теплогенерации, из-за чего тысячи киевлян остались без отопления. В некоторые многоквартирные дома к концу отопительного сезона тепло уже не будут подавать. В Киевском городском совете объяснили, почему киевляне остались без тепла и света.

Не только Путин: столичные депутаты назвали реальные причины отсутствия тепла и света в Киеве

Блэкаут. Фото портал "Комментарии"

Депутат Киевского городского совета Лилия Пашинная убеждена, что киевские городские власти не подготовились должным образом к нынешней зиме. По ее словам, это проблема планирования. Депутат пояснила, что в предыдущие годы расслабили руководство Киева.

"О том, что будет сложная зима без указания года, говорили еще в 2022 году. О том, что мы должны быть максимально обеспечены источниками альтернативного питания. О ремонте электрощитовых. Но, к сожалению, 2023 и 2024 годы немного расслабили руководство нашего города", — пояснила ситуацию депутат.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что зима неожиданно вернулась в Киев. С вечера 4 февраля в Киеве ухудшились погодные условия. К утру дороги столицы покрылись снегом — автомобили вязнут в снегу и буксуют, ведь под снегом толстый слой льда, который не убрали еще после предыдущих осадков. Киев сковали километровые пробки – снова снег и снова транспортный коллапс. Фиксируются многочисленные ДТП, есть пострадавшие.

Столичные власти снова оставили киевлян один на один с проблемами. Депутат Киевского городского совета Андрей Витренко указал на бездействие столичных властей и лично мэра Киева Виталия Кличко.




Источник: https://t.me/novynylive/186269
