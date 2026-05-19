«Найдорожчий проїзд за розвалений транспорт»: у Києві скандал через можливе підвищення тарифів

Ініціатива щодо можливого підвищення вартості проїзду у громадському транспорті Києва викликала хвилю обурення серед громадських активістів та мешканців столиці. Особливо гостро на цю тему висловився ветеран російсько-української війни та громадський активіст Олег Симороз, який звинуватив міську владу на чолі з Віталієм Кличком у "антинародній політиці" та відірваності від реального життя людей.

У своєму дописі він заявив, що підвищення тарифів у нинішніх умовах є неприпустимим, особливо з огляду на те, що Київ має один із найбільших бюджетів у країні після державного. За його словами, місто щороку не використовує значну частину коштів, але водночас влада говорить про необхідність "економічно обґрунтованого" підняття тарифів.

"З бюджетом в 100 млрд грн треба не плиточку перекладати та штучні острови на Оболоні будувати, а підтримувати простих людей в складний час. З таким бюджетом можна було давно хоча б на період дії воєнного стану зробити проїзд в громадському транспорті безкоштовним. Це б трохи розвантажило місто від заторів, що б позитивно вплинуло на логістику у всій країні. Ну так, Віталя не розікрав би 115 чергу капітального ремонту в парку Наталка, думаю якось би пережили…", — написав Олег Симороз.

Активіст наголосив, що громадський транспорт у більшості європейських міст є насамперед соціальною послугою, а не способом максимального заробітку для бюджету. Він вважає, що столична влада мала б шукати додаткові надходження через підвищення тарифів на рекламу, оренду землі чи комерційні привілеї для бізнесу в центрі міста, а не перекладати фінансовий тягар на пересічних киян.

Окремо у дописі пролунала критика інфраструктурної політики Києва за останні роки. Автор заявив, що за понад десятиліття місто так і не реалізувало жодного масштабного транспортного проєкту, а сама система перевезень залишається проблемною та залежною від приватних перевізників.

"За 12 років його мерства (Віталія Кличка – ред.) Київ повноцінно не реалізував жодного нормального інфраструктурного проєкту. Так само нічого не зроблено із самим транспортом, бо мер свідомо захищає інтереси приватних перевізників, які повністю працюють в чорну, не обліковуючи своїх пасажирів", – зазначив активіст.

На його думку, в умовах війни столична влада мала б навпаки підтримати мешканців та навіть розглянути можливість безкоштовного проїзду на період воєнного стану. Він переконаний, що збереження тарифу на рівні 8 гривень сьогодні є "єдиним адекватним рішенням" на тлі зростання цін та падіння рівня життя населення.

