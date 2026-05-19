«Самый дорогой проезд за развалившийся транспорт»: в Киеве скандал из-за возможного повышения тарифов

Инициатива о возможном повышении стоимости проезда в общественном транспорте Киева вызвала волну возмущения среди общественных активистов и жителей столицы. Особо остро на эту тему высказался ветеран российско-украинской войны и общественный активист Олег Симороз, обвинивший городские власти во главе с Виталием Кличко в "антинародной политике" и оторванности от реальной жизни людей.

Общественный транспорт в Киеве. Фото: из открытых источников

В своем сообщении он заявил, что повышение тарифов в нынешних условиях недопустимо, особенно учитывая, что Киев имеет один из крупнейших бюджетов в стране после государственного. По его словам, город ежегодно не использует значительную часть средств, но в то же время власти говорят о необходимости "экономически обоснованного" повышения тарифов.

"С бюджетом в 100 млрд грн нужно не плиточку переводить и искусственные острова на Оболони строить, а поддерживать простых людей в сложное время. С таким бюджетом можно было давно хотя бы на период действия военного положения сделать проезд в общественном транспорте бесплатным. Это бы немного разгрузило город от пробок, что бы положительно повлияло на логистику по всей стране. Ну да, Виталия не разворовал бы 115 очередь капитального ремонта в парке Наталья, думаю как-то бы пережили…", — написал Олег Симороз.

Активист подчеркнул, что общественный транспорт в большинстве европейских городов, в первую очередь, является социальной услугой, а не способом максимального заработка для бюджета. Он считает, что столичные власти должны искать дополнительные поступления из-за повышения тарифов на рекламу, аренду земли или коммерческие привилегии для бизнеса в центре города, а не перекладывать финансовое бремя на рядовых киевлян.

Отдельно в письме прозвучала критика инфраструктурной политики Киева за последние годы. Автор заявил, что за более чем десятилетие город так и не реализовал ни одного масштабного транспортного проекта, а сама система перевозок остается проблемной и зависимой от частных перевозчиков.

"За 12 лет его мэрства (Виталия Кличко – ред.) Киев полноценно не реализовал ни одного нормального инфраструктурного проекта. Так же ничего не сделано с самим транспортом, потому что мэр сознательно защищает интересы частных перевозчиков, полностью работающих в черную, не учитывая своих пассажиров", – отметил активист.

По его мнению, в условиях войны столичные власти должны наоборот поддержать жителей и даже рассмотреть возможность бесплатного проезда на период военного положения. Он убежден, что сохранение тарифа на уровне 8 гривен сегодня является единственным адекватным решением на фоне роста цен и падения уровня жизни населения.

