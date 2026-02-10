Мэр Кличко и его команда коррупционеров: схема "отката" столичных чиновников

В Украине действует система закупок, посредством которой пытаются минимизировать вероятность коррупционных схем. Однако подчиненные столичного головы Виталия Кличко нашли "возможность заработать".

Виталий Кличко. Фото портал "Комментарии"

Генеральный прокурор Руслан Кравченко рассказал, какую коррупционную схему разоблачили в столице. По его словам, поводом к вымогательству стал честно выигранный тендер. Генпрокурор рассказал подробности дела – по его словам, государственный тендер предприятие выиграло честно, однако за право его выполнить, с него требовали деньги. Открытую закупку, которую объявило коммунальное некоммерческое предприятие исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации) КНП "Образовательное агентство города Киева", выиграла частная компания. По словам Генпрокурора, предметом тендера была закупка учебного оборудования на 8,29 млн грн, а процедура состоялась публично.

"А дальше то, что бизнес хорошо знает, но о чем редко говорят вслух. После определения победителя директор коммунального предприятия инициировал личную встречу с представителями компании. Не для обсуждения условий поставки. Не для уточнения технических деталей. В ходе этой встречи прозвучало прямое требование: за подписание контракта и отсутствие искусственных помех в расчетах необходимо передать 10–15% суммы договора. В деньгах – 1 198 000 грн”, — отметил Кравченко.

Генпрокурор уточнил, что факты вымогательства зафиксированы материалами негласных следственных действий. Директора компредприятия задержали при получении этой суммы.

"Коррупция сегодня часто выглядит не как "конверт на старте", а как давление после честно выигранного тендера. Когда предпринимателю дают понять: или ты платишь, или система создаст тебе проблемы. Чиновник не имеет права торговать подписью и расчетами. Если бизнес выбирает работать честно — государство обязано защитить его выбор", — отметил Генпрокурор.

