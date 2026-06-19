Мер Бучі Федорук “засвітив” брендовий жилет: вартість обновки вражає

Посадовці в регіонах не відстають від столичних — не відмовляють собі у задоволенні купувати брендовий одяг, взуття, прикраси, аксесуари тощо.

Анатолій Федорук. Фото з відкритих джерел

Блогерка Harley Quinn, хто підмічає кожну обновку посадовців та депутатів усіх рівнів, політиків та медійних осіб, розповіла про придбання Бучанського міського голови Анатолія Федорука.

“Мер Бучі Анатолій Федорук та його жилет Moorer 925 євро. Модний камбек у casual-естетику часів Партії регіонів. Мода циклічна — іноді навіть занадто”, — написала блогерка.

Зазначимо, що Moorer — це італійський бренд, який спеціалізується на створенні верхнього одягу та аксесуарів преміумкласу.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що гардероб народних депутатів привертає особливо пильну увагу. Адже з одного боку — в Україні п’ятий рік триває війна, підвищують тарифи та податки на продаж вживаних речей. З іншого — народні депутати підвищують собі виплати і розповідають що заробітної плати недостатньо. Тож скільки витрачають на одяг народні обранці.

Harley Quinn розповіла, скільки коштує нова куртка народного депутата Миколи Тищенка.

“Наш Микола Тищенко та його нова курточка від бренду Herno. Вартість — 1072 долари по акції”, — написала блогерка.

Зазначимо, що 27 березня під час години запитань до уряду народний депутат Олексій Гончаренко поспілкувався з Тищенком.

“Тищенко поділився звідки новий одяг. Каже, брендів немає. Вони закінчились ще до війни”, — написав Гончаренко.

Також нагадаємо: скільки коштує взуття, яке “засвітив” глава Одеського ОВА Кіпер.



