Мэр Бучи Федорук "засветил" брендовый жилет: стоимость обновки впечатляет

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Кречмаровская Наталия
Чиновники в регионах не отстают от столичных — не отказывают себе в удовольствии покупать брендовую одежду, обувь, украшения, аксессуары и т.д.
Анатолий Федорук. Фото из открытых источников
Блогер Harley Quinn, подмечающая каждую обновку должностных лиц и депутатов всех уровней, политиков и медийных лиц, рассказала о приобретении Бучанского городского головы Анатолия Федорука.
Отметим, что Moorer – это итальянский бренд, специализирующийся на создании верхней одежды и аксессуаров премиум-класса.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что гардероб народных депутатов привлекает особо пристальное внимание. Ведь с одной стороны – в Украине пятый год идет война, повышают тарифы и налоги на продажу подержанных вещей. С другой – народные депутаты повышают себе выплаты и рассказывают, что заработной платы недостаточно. Так сколько тратят на одежду народные избранники.
Harley Quinn рассказала, сколько стоит новая куртка народного депутата Николая Тищенко.
Отметим, что 27 марта во время часа вопросов правительству народный депутат Алексей Гончаренко пообщался с Тищенко.
Также напомним: сколько стоит обувь, которое "засветил" глава Одесского ОВА Кипер.