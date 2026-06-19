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Мэр Бучи Федорук "засветил" брендовый жилет: стоимость обновки впечатляет

Стоимость брендового жилета, который "засветил" мэр Бучи Федорук, впечатляет

19 июня 2026, 19:31
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Кречмаровская Наталия

Чиновники в регионах не отстают от столичных — не отказывают себе в удовольствии покупать брендовую одежду, обувь, украшения, аксессуары и т.д.

Мэр Бучи Федорук "засветил" брендовый жилет: стоимость обновки впечатляет

Анатолий Федорук. Фото из открытых источников

Блогер Harley Quinn, подмечающая каждую обновку должностных лиц и депутатов всех уровней, политиков и медийных лиц, рассказала о приобретении Бучанского городского головы Анатолия Федорука.

"Мэр Бучи Анатолий Федорук и его жилет Moorer 925 евро. Модный камбэк в casual-эстетику времен Партии регионов. Мода циклична — иногда даже слишком", — написала блогер.

Мэр Бучи Федорук ”засветил” брендовый жилет: стоимость обновки впечатляет - фото 2

Отметим, что Moorer – это итальянский бренд, специализирующийся на создании верхней одежды и аксессуаров премиум-класса.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что гардероб народных депутатов привлекает особо пристальное внимание. Ведь с одной стороны – в Украине пятый год идет война, повышают тарифы и налоги на продажу подержанных вещей. С другой – народные депутаты повышают себе выплаты и рассказывают, что заработной платы недостаточно. Так сколько тратят на одежду народные избранники.

Harley Quinn рассказала, сколько стоит новая куртка народного депутата Николая Тищенко.

"Наш Николай Тищенко и его новая курточка от бренда Herno. Стоимость – 1072 доллара по акции", — написала блогер.

Отметим, что 27 марта во время часа вопросов правительству народный депутат Алексей Гончаренко пообщался с Тищенко.

"Тищенко поделился откуда новая одежда. Говорит, брендов нет. Они закончились еще до войны", — написал Гончаренко.

Также напомним: сколько стоит обувь, которое "засветил" глава Одесского ОВА Кипер.




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Источник: https://t.me/harley_with_love/6111
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