Масштабне отруєння водойм: на Київщині оголошено екологічну НС

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Недилько Ксения
У Борщагівській громаді Київської області офіційно оголосили про надзвичайну ситуацію екологічного характеру. Масштабне екологічне лихо охопило одразу кілька місцевих водних об'єктів, змусивши екстрені служби та профільні комісії перейти в режим посиленої роботи.
Масовий мор риби. Ілюстративне фото
Почалося все з того, що напередодні локальні служби помітили перші ознаки катастрофи в одній із водойм. Проте вже наступного дня аналогічна ситуація повторилася ще на двох локаціях, а загальні підрахунки збитків виявилися приголомшливими.
Зараз експерти детально вивчають усі можливі чинники, які призвели до масового мору аквафауни. Головне припущення слідства пов'язують із технічним інцидентом на одному з інфраструктурних об'єктів сусідньої столиці.
Щоб уникнути ризиків для цивільного населення та забезпечити якісне розслідування, прилеглу до водойм територію взяли під жорсткий контроль. На забруднених локаціях оперативно розгорнули роботу слідчо-оперативна група, а також спеціальна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що міська влада Дніпра прокоментувала мор фауни на житловому масиві "Перемога".