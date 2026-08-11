Масштабне отруєння водойм: на Київщині оголошено екологічну НС

У Борщагівській громаді Київської області офіційно оголосили про надзвичайну ситуацію екологічного характеру. Масштабне екологічне лихо охопило одразу кілька місцевих водних об'єктів, змусивши екстрені служби та профільні комісії перейти в режим посиленої роботи.

Масовий мор риби. Ілюстративне фото

Почалося все з того, що напередодні локальні служби помітили перші ознаки катастрофи в одній із водойм. Проте вже наступного дня аналогічна ситуація повторилася ще на двох локаціях, а загальні підрахунки збитків виявилися приголомшливими.

"За попередніми оцінками, мова йде про загибель близько трьох тонн риби, — повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко. — На місцях подій уже відпрацювали фахівці відповідних служб, які відібрали необхідні проби води для точного з’ясування джерела забруднення".

Зараз експерти детально вивчають усі можливі чинники, які призвели до масового мору аквафауни. Головне припущення слідства пов'язують із технічним інцидентом на одному з інфраструктурних об'єктів сусідньої столиці.

"Однією з найбільш ймовірних версій інциденту вважається витік стічних вод, — зазначив очільник ОВА, пояснюючи деталі розслідування. — Це могло статися під час проведення ремонтних робіт на одному з розташованих поруч об’єктів у Києві, звідки забруднення потрапило до водойм області через мережу зливової каналізації".

Щоб уникнути ризиків для цивільного населення та забезпечити якісне розслідування, прилеглу до водойм територію взяли під жорсткий контроль. На забруднених локаціях оперативно розгорнули роботу слідчо-оперативна група, а також спеціальна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

"На час проведення всіх необхідних заходів доступ відвідувачів до цих водойм суворо обмежений", — підкреслив Тимур Ткаченко та запевнив громадськість, що особисто тримає розвиток цієї небезпечної ситуації на контролі.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що міська влада Дніпра прокоментувала мор фауни на житловому масиві "Перемога".