Загибель риби та нутрій у Дніпрі: Екологи міста та області назвали можливі причини

Недилько Ксения
Департамент екологічної політики Дніпровської міськради надав відповідь на запит видання "Коментарі" щодо нещодавньої загибелі тварин та риби на косі житлового масиву "Перемога". У відомстві зазначили, що про інцидент дізналися лише з повідомлень у ЗМІ, а самостійного огляду локації чи забору води для аналізів протягом останніх двох тижнів не проводили.
Фото: колаж порталу "Коментарі"
Посадовці пояснили відсутність активних дій браком відповідних повноважень та сертифікованих лабораторій.
У мерії підкреслили, що встановлення точних факторів мору — від екологічних до токсичних — належить до компетенції Державної екологічної інспекції, Держпродспоживслужби та Рибоохоронного патруля. Саме ці структури мають ресурси для проведення експертиз біоматеріалу, ґрунту та води.
Наразі мешканці міста очікують результатів перевірок від державних контролюючих органів, які повинні поставити крапку в питанні безпечності води в районі популярної зони відпочинку.
Департамент екології та природних ресурсів Дніпропетровської ОВА також надав офіційну відповідь на запит порталу "Коментарі" щодо ситуації в акваторії поблизу житлового масиву "Перемога". За результатами проведеної перевірки, інформація про масштабну екологічну катастрофу не підтвердилася.
Інспектори "Рибоохоронного патруля", які виїхали на місце події для встановлення обставин, зафіксували лише одиничні випадки загибелі водних біоресурсів.
Фахівці також додали, що під час візуального обстеження не виявили ознак техногенного впливу на річку. Ймовірною причиною інциденту називають природні чинники, характерні для цієї пори року.
Наразі загиблу рибу вилучено та утилізовано. Керівництво Управління запевняє, що тримає стан водойм області на постійному контролі та обіцяє оперативно реагувати у разі появи нових фактів погіршення екологічної ситуації.