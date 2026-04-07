Загибель риби та нутрій у Дніпрі: Екологи міста та області назвали можливі причини

Департамент екологічної політики Дніпровської міськради надав відповідь на запит видання "Коментарі" щодо нещодавньої загибелі тварин та риби на косі житлового масиву "Перемога". У відомстві зазначили, що про інцидент дізналися лише з повідомлень у ЗМІ, а самостійного огляду локації чи забору води для аналізів протягом останніх двох тижнів не проводили.

Посадовці пояснили відсутність активних дій браком відповідних повноважень та сертифікованих лабораторій.

"Загибель нутрії та інших живих водних ресурсів на водоймі може бути через отруєння токсинами синьо-зелених водоростей, інфекційні захворювання, хімічне забруднення пестицидами чи добривами, а також через аварійні скиди забруднюючих речовин у річку", — йдеться у відповіді Департаменту.

У мерії підкреслили, що встановлення точних факторів мору — від екологічних до токсичних — належить до компетенції Державної екологічної інспекції, Держпродспоживслужби та Рибоохоронного патруля. Саме ці структури мають ресурси для проведення експертиз біоматеріалу, ґрунту та води.

"Моніторинг якості водних ресурсів р. Дніпра здійснюється Регіональним офісом водних ресурсів Держводагентства України. Відповідно до чинного законодавства Департамент не наділений вищезазначеними повноваженнями", — резюмували у відомстві.

Наразі мешканці міста очікують результатів перевірок від державних контролюючих органів, які повинні поставити крапку в питанні безпечності води в районі популярної зони відпочинку.

Масового мору не було: в ОДА прокоментували ситуацію із загибеллю фауни на "Перемозі"

Департамент екології та природних ресурсів Дніпропетровської ОВА також надав офіційну відповідь на запит порталу "Коментарі" щодо ситуації в акваторії поблизу житлового масиву "Перемога". За результатами проведеної перевірки, інформація про масштабну екологічну катастрофу не підтвердилася.

Інспектори "Рибоохоронного патруля", які виїхали на місце події для встановлення обставин, зафіксували лише одиничні випадки загибелі водних біоресурсів.

"Під час огляду було виявлено поодинокі випадки загибелі риби, а саме Сазан — 3 екземпляри. Зазначена кількість не свідчить про явище масової загибелі водних біоресурсів", — повідом или у профільному Департаменті.

Фахівці також додали, що під час візуального обстеження не виявили ознак техногенного впливу на річку. Ймовірною причиною інциденту називають природні чинники, характерні для цієї пори року.

"Дана ситуація могла мати місце у зв’язку з природними явищами, а саме зниженням рівня кисню у воді після сходу льодового покриття у водоймі. Ознак екологічної катастрофи чи різкого погіршення стану водного середовища не зафіксовано", — резюмували у відомстві.

Наразі загиблу рибу вилучено та утилізовано. Керівництво Управління запевняє, що тримає стан водойм області на постійному контролі та обіцяє оперативно реагувати у разі появи нових фактів погіршення екологічної ситуації.