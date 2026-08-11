Масштабное отравление водоемов: в Киевской области объявлено экологическую ЧС

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Недилько Ксения
В Борщаговской громаде Киевской области официально объявили о чрезвычайной ситуации экологического характера. Масштабная экологическая беда охватила сразу несколько местных водных объектов, заставив экстренные службы и профильные комиссии перейти в режим усиленной работы.
Массовый мор рыбы. Иллюстративное фото
Началось все с того, что накануне локальные службы заметили первые признаки крушения в одном из водоемов. Однако уже на следующий день аналогичная ситуация повторилась еще на двух локациях, а общие подсчеты ущерба оказались потрясающими.
Сейчас эксперты подробно изучают все возможные факторы, приведшие к массовому морю аквафауны. Главное предположение следствия связывается с техническим инцидентом на одном из инфраструктурных объектов соседней столицы.
Чтобы избежать рисков гражданского населения и обеспечить качественное расследование, прилегающую к водоемам территорию взяли под жесткий контроль. На загрязненных локациях оперативно развернули работу следственно-оперативная группа, а также специальная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что городские власти Днепра прокомментировали мор фауны на жилом массиве "Победа".