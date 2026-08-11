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Масштабное отравление водоемов: в Киевской области объявлено экологическую ЧС

След ливневой канализации: почему в водоемах под Киевом массово погибает аквафауна

11 августа 2026, 16:41
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Недилько Ксения

В Борщаговской громаде Киевской области официально объявили о чрезвычайной ситуации экологического характера. Масштабная экологическая беда охватила сразу несколько местных водных объектов, заставив экстренные службы и профильные комиссии перейти в режим усиленной работы.

Масштабное отравление водоемов: в Киевской области объявлено экологическую ЧС

Массовый мор рыбы. Иллюстративное фото

Началось все с того, что накануне локальные службы заметили первые признаки крушения в одном из водоемов. Однако уже на следующий день аналогичная ситуация повторилась еще на двух локациях, а общие подсчеты ущерба оказались потрясающими.

"По предварительным оценкам, речь идет о гибели около трех тонн рыбы, – сообщил глава Киевской областной военной администрации Тимур Ткаченко. — На местах происшествия уже отработали специалисты соответствующих служб, которые отобрали необходимые пробы воды для точного выяснения источника загрязнения".

Сейчас эксперты подробно изучают все возможные факторы, приведшие к массовому морю аквафауны. Главное предположение следствия связывается с техническим инцидентом на одном из инфраструктурных объектов соседней столицы.

"Одной из наиболее вероятных версий инцидента считается утечка сточных вод, – отметил глава ОВА, объясняя детали расследования. — Это могло произойти во время проведения ремонтных работ на одном из расположенных рядом объектов в Киеве, откуда загрязнение попало в водоемы области через сеть ливневой канализации".

Чтобы избежать рисков гражданского населения и обеспечить качественное расследование, прилегающую к водоемам территорию взяли под жесткий контроль. На загрязненных локациях оперативно развернули работу следственно-оперативная группа, а также специальная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

"На время проведения всех необходимых мероприятий доступ посетителей к этим водоемам строго ограничен", — подчеркнул Тимур Ткаченко и заверил общественность, что лично держит развитие этой опасной ситуации на контроле.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что городские власти Днепра прокомментировали мор фауны на жилом массиве "Победа".



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