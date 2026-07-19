Масована атака на Київ: горить п'ять районів, балістика вдарила по будинку (ФОТО)

У ніч на 19 липня російські війська завдали чергового ракетного удару по Києву балістичними ракетами. Внаслідок атаки загинула одна людина, ще вісім отримали поранення. У столиці зафіксовано руйнування та пожежі одразу в п'яти районах, повідомили в Київській міській військовій адміністрації та ДСНС.

Вибухи в Києві після атаки РФ

Після першої серії вибухів у Києві влада повідомляла про одного загиблого та п'ятьох постраждалих, однак упродовж ночі кількість поранених у столиці зросла. За останніми даними рятувальників, травмовано вісім людей. Більшість постраждалих госпіталізували, іншим допомогу надали на місці.

Через російський удар по Києву найбільших руйнувань зазнав Солом'янський район. Там виникли пожежі в офісній будівлі та дев'ятиповерховому житловому будинку, де вогонь охопив близько 200 квадратних метрів. Також зайнялася ще одна нежитлова споруда.

У Шевченківському районі горіла триповерхова будівля площею близько 400 квадратних метрів, а також понад десять автомобілів. У розташованому поруч багатоповерховому житловому будинку вибито вікна вибуховою хвилею.

Вибухи в Києві. Фото: ДСНС

У Дніпровському районі рятувальники ліквідували загоряння в гуртожитку, яке сталося після падіння уламків. Крім того, надходили повідомлення про сильне задимлення поблизу торговельного центру.

У Деснянському районі уламки пошкодили територію нежитлової забудови та спричинили займання автомобілів. Також виникла пожежа на території промислової забудови.

У Святошинському районі повідомлялося про влучання в приватний будинок. Попередня інформація про пожежу не підтвердилася.

Атака на Київ. Фото: ДСНС

Атака на Київ. Фото: ДСНС

На місцях ударів продовжують працювати рятувальники, медики та правоохоронці. Екстрені служби ліквідовують наслідки атаки та обстежують пошкоджені об'єкти. Інформація про масштаби руйнувань і кількість постраждалих уточнюється.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що кілька днів тому звучали вибухи в Києві через удари балістикою.

Також "Коментарі" писали, що після атаки дронів горить гігантський НПЗ РФ.