Масована атака на Київ: горить п'ять районів, балістика вдарила по будинку (ФОТО)

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Slava Kot
У ніч на 19 липня російські війська завдали чергового ракетного удару по Києву балістичними ракетами. Внаслідок атаки загинула одна людина, ще вісім отримали поранення. У столиці зафіксовано руйнування та пожежі одразу в п'яти районах, повідомили в Київській міській військовій адміністрації та ДСНС.
Вибухи в Києві після атаки РФ
Після першої серії вибухів у Києві влада повідомляла про одного загиблого та п'ятьох постраждалих, однак упродовж ночі кількість поранених у столиці зросла. За останніми даними рятувальників, травмовано вісім людей. Більшість постраждалих госпіталізували, іншим допомогу надали на місці.
Через російський удар по Києву найбільших руйнувань зазнав Солом'янський район. Там виникли пожежі в офісній будівлі та дев'ятиповерховому житловому будинку, де вогонь охопив близько 200 квадратних метрів. Також зайнялася ще одна нежитлова споруда.
У Шевченківському районі горіла триповерхова будівля площею близько 400 квадратних метрів, а також понад десять автомобілів. У розташованому поруч багатоповерховому житловому будинку вибито вікна вибуховою хвилею.
Вибухи в Києві. Фото: ДСНС
У Дніпровському районі рятувальники ліквідували загоряння в гуртожитку, яке сталося після падіння уламків. Крім того, надходили повідомлення про сильне задимлення поблизу торговельного центру.
У Деснянському районі уламки пошкодили територію нежитлової забудови та спричинили займання автомобілів. Також виникла пожежа на території промислової забудови.
У Святошинському районі повідомлялося про влучання в приватний будинок. Попередня інформація про пожежу не підтвердилася.
Атака на Київ. Фото: ДСНС
Атака на Київ. Фото: ДСНС
На місцях ударів продовжують працювати рятувальники, медики та правоохоронці. Екстрені служби ліквідовують наслідки атаки та обстежують пошкоджені об'єкти. Інформація про масштаби руйнувань і кількість постраждалих уточнюється.
Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що кілька днів тому звучали вибухи в Києві через удари балістикою.
Також "Коментарі" писали, що після атаки дронів горить гігантський НПЗ РФ.