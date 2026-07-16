Київ опинився під ударом балістики РФ: що відомо про загиблих

Внаслідок атаки ворожої балістики на Київ підтверджено загибель двох людей. Як передає портал "Коментарі", про це повідомляє столична влада.

Удар по Києву. Фото: з відкритих джерел

"Двоє людей загинули в Києві внаслідок атаки ворога. Постраждали 6 жителів столиці", – йдеться у повідомленні мерії.

Серед постраждалих – 16-річний хлопець. Також мер уточнив, що троє поранених було госпіталізовано медиками.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Повітряні сили Збройних сил України повідомили про активність російської стратегічної авіації та закликали громадян готуватися до можливої ракетної атаки. За даними військових, Росія підняла в повітря чотири дальні бомбардувальники Ту-22М3, які є носіями крилатих ракет Х-22.

Також видання "Коментарі" повідомляло – російські окупаційні війська знову атакували столицю. Виникли пожежі у Голосіївському та Дарницькому районах міста. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться у повідомленні ДСНС Києва у Телеграм.

Зазначається, що у Голосіївському районі внаслідок влучення горіло складське приміщення. Пожежу ліквідовано. У Дарницькому районі на відкритій місцевості горіли автомобілі. Пожежу ліквідовано.

На іншій локації виявлено вирви, пошкоджено скління вікон головного корпусу, а також у допоміжній будівлі на території однієї зі шкіл-інтернату.

Раніше "Коментарі" писали – під час чергової атаки на Київ повітряна тривога пролунала вже після перших вибухів. Причиною стало різке скорочення підльоту російських балістичних ракет, запущених з території Брянської області РФ. Про це повідомив речник Української добровольчої армії Сергій Братчук.



