Массированная атака на Киев: горит пять районов, баллистика ударила по дому (ФОТО)

В ночь на 19 июля российские войска нанесли очередной ракетный удар по Киеву баллистическими ракетами. В результате атаки погиб один человек, еще восемь получили ранения. В столице зафиксированы разрушения и пожары сразу в пяти районах, сообщили в Киевской городской военной администрации и ГСЧС.

Взрывы в Киеве после атаки РФ

После первой серии взрывов в Киеве власти сообщали об одном погибшем и пяти пострадавших, однако в течение ночи количество раненых в столице возросло. По последним данным спасателей, травмированы восемь человек. Большинство пострадавших госпитализировали, другим помощь оказали на месте.

Из-за российского удара по Киеву наибольшие разрушения понес Соломенский район. Там возникли пожары в офисном здании и девятиэтажном жилом доме, где огонь охватил около 200 квадратных метров. Также загорелось еще одно нежилое сооружение.

В Шевченковском районе горело трехэтажное здание площадью около 400 квадратных метров, а также более десяти автомобилей. В расположенном рядом многоэтажном жилом доме выбиты окна взрывной волной.

Взрывы в Киеве. Фото: ГСЧС

В Днепровском районе спасатели ликвидировали возгорание в общежитии, которое произошло после падения обломков. Кроме того, поступали сообщения о сильном задымлении вблизи торгового центра.

В Деснянском районе обломки повредили территорию нежилой застройки и повлекли возгорание автомобилей. Возник пожар на территории промышленной застройки.

В Святошинском районе сообщалось о попадании в частный дом. Предварительная информация о пожаре не подтвердилась.

Атака на Киев. Фото: ГСЧС

Атака на Киев. Фото: ГСЧС

На местах ударов продолжают работать спасатели, медики и милиционеры. Экстренные службы ликвидируют последствия атаки и обследуют поврежденные объекты. Информация о масштабах разрушений и количестве пострадавших уточняется.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что несколько дней назад звучали взрывы в Киеве из-за ударов баллистики.

Также "Комментарии" писали, что после атаки дронов горит гигантский НПЗ РФ.