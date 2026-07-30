«Людей не пускали до метрополітену»: що відомо про масовану атаку в Києві

Комунальне підприємство "Київський метрополітен" офіційно заперечило інформацію, яка поширилася у соціальних мережах та медіа, щодо нібито обмеження доступу громадян на платформи під час повітряної небезпеки. Відомство запевнило, що підземка працює у штатному режимі цивільного захисту. Тільки протягом останньої ночі підземні зали прихистили понад 56 тисяч мешканців та гостей столиці.

Метро Києва під час атаки на столицю у ніч на 30 липня. Фото з відкритих джерел

За інформацією пресслужби, жодних штучних перешкод для людей не створювалося. Повідомлення про відмову пускати громадян на деякі об'єкти назвали такими, що абсолютно не відповідають дійсності. Поява подібних скарг у мережі, найімовірніше, пов'язана із внутрішніми заходами безпеки.

Працівники станцій лише стежили за правильним розподілом пасажиропотоку всередині споруд.

"Поява окремих таких публікацій могла бути зумовлена тим, що працівники метрополітену просили людей перейти зі службових приміщень на платформи станцій", — пояснили у пресслужбі підприємства.

Там також додали, що технічні зони мають особливий режим доступу:

"Службові приміщення та проходи не призначені для перебування населення, а доступ до них обмежений із міркувань безпеки".

Фахівці нагадали, що метро є спорудою подвійного призначення. Воно розраховане на пасажирські перевезення, тому суворе дотримання внутрішніх правил є обов'язковим для загальної безпеки. Тим, хто планує використовувати підземні платформи як захист під час тривалих тривог, радять прибувати на станції заздалегідь, орієнтуючись на графіки роботи, та обирати центральні вузли через їхню більшу місткість.

Адміністрація закликала киян зберігати спокій та довіряти лише перевіреним даним.

"Закликаємо містян користуватися лише офіційними джерелами інформації, — наголосили в "Київському метрополітені", — та з повагою ставитися одне до одного!".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у ніч на 30 липня російські окупаційні війська здійснили жорстоку атаку балістичними ракетами на передмістя Кривого Рогу. Ворожа ракета поцілила безпосередньо у приватний житловий будинок у селищі Радушне Новопільської громади, де відпочивала велика родина. Внаслідок прямого влучання та руйнування оселі загинули щонайменше шестеро людей. Серед жертв — троє неповнолітніх дітей. Рятувальна операція та розбір завалів тривають, а кількість постраждалих уже сягнула десяти осіб.