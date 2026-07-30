«Людей не пускали в метрополитен»: что известно о массированной атаке в Киеве

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Недилько Ксения
Коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" официально опровергло информацию, распространившуюся в социальных сетях и медиа, о якобы ограничении доступа граждан на платформы во время воздушной опасности. Ведомство заверило, что подземка работает в штатном режиме гражданской защиты. Только за последнюю ночь подземные залы приютили более 56 тысяч жителей и гостей столицы.
Метро Киева во время атаки на столицу в ночь на 30 июля. Фото из открытых источников
По информации пресс-службы, никаких искусственных препятствий для людей не создавалось. Сообщения об отказе пускать граждан на некоторые объекты назвали абсолютно не соответствующими действительности. Появление подобных жалоб в сети, скорее всего, связано с внутренними мерами безопасности.
Сотрудники станций лишь следили за правильным распределением пассажиропотока внутри сооружений.
Там также добавили, что технические зоны имеют особый режим доступа:
Специалисты напомнили, что метро является постройкой двойного назначения. Оно рассчитано на пассажирские перевозки, поэтому строгое соблюдение внутренних правил обязательно для общей безопасности. Тем, кто планирует использовать подземные платформы в качестве защиты во время длительных тревог, советуют прибывать на станции заранее, ориентируясь на графики работы, и выбирать центральные узлы из-за их большей вместимости.
Администрация призвала киевлян сохранять спокойствие и доверять только проверенным данным.
Напомним , портал "Комментарии" писал , что в ночь на 30 июля российские оккупационные войска совершили жестокую атаку баллистическими ракетами на пригород Кривого Рога. Вражеская ракета попала непосредственно в частный жилой дом в поселке Радушное Новопольской громады, где спала большая семья. В результате прямого попадания и разрушения дома погибли по меньшей мере шесть человек. Среди жертв – трое несовершеннолетних детей. Спасательная операция и разбор завалов продолжаются, а количество пострадавших уже достигло десяти человек.