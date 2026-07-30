«Людей не пускали в метрополитен»: что известно о массированной атаке в Киеве

Коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" официально опровергло информацию, распространившуюся в социальных сетях и медиа, о якобы ограничении доступа граждан на платформы во время воздушной опасности. Ведомство заверило, что подземка работает в штатном режиме гражданской защиты. Только за последнюю ночь подземные залы приютили более 56 тысяч жителей и гостей столицы.

Метро Киева во время атаки на столицу в ночь на 30 июля. Фото из открытых источников

По информации пресс-службы, никаких искусственных препятствий для людей не создавалось. Сообщения об отказе пускать граждан на некоторые объекты назвали абсолютно не соответствующими действительности. Появление подобных жалоб в сети, скорее всего, связано с внутренними мерами безопасности.

Сотрудники станций лишь следили за правильным распределением пассажиропотока внутри сооружений.

"Появление отдельных таких публикаций могло быть обусловлено тем, что работники метрополитена просили людей перейти из служебных помещений на платформы станций", — пояснили в пресс-службе предприятия.

Там также добавили, что технические зоны имеют особый режим доступа:

"Служебные помещения и проходы не предназначены для пребывания населения, а доступ к ним ограничен из соображений безопасности".

Специалисты напомнили, что метро является постройкой двойного назначения. Оно рассчитано на пассажирские перевозки, поэтому строгое соблюдение внутренних правил обязательно для общей безопасности. Тем, кто планирует использовать подземные платформы в качестве защиты во время длительных тревог, советуют прибывать на станции заранее, ориентируясь на графики работы, и выбирать центральные узлы из-за их большей вместимости.

Администрация призвала киевлян сохранять спокойствие и доверять только проверенным данным.

"Призываем горожан пользоваться только официальными источниками информации, — отметили в "Киевском метрополитене", — но с уважением относиться друг к другу!".

Напомним , портал "Комментарии" писал , что в ночь на 30 июля российские оккупационные войска совершили жестокую атаку баллистическими ракетами на пригород Кривого Рога. Вражеская ракета попала непосредственно в частный жилой дом в поселке Радушное Новопольской громады, где спала большая семья. В результате прямого попадания и разрушения дома погибли по меньшей мере шесть человек. Среди жертв – трое несовершеннолетних детей. Спасательная операция и разбор завалов продолжаются, а количество пострадавших уже достигло десяти человек.