Страшний удар по Дніпропетровщині: росіяни знищили багатодітну родину, серед шістьох загиблих — троє дітей

У ніч на 30 липня російські окупаційні війська здійснили жорстоку атаку балістичними ракетами на передмістя Кривого Рогу. Ворожа ракета поцілила безпосередньо у приватний житловий будинок у селищі Радушне Новопільської громади, де відпочивала велика родина. Внаслідок прямого влучання та руйнування оселі загинули щонайменше шестеро людей. Серед жертв — троє неповнолітніх дітей. Рятувальна операція та розбір завалів тривають, а кількість постраждалих уже сягнула десяти осіб.

Наслідки удару по Кривому Рогу. Фото: ОВА

"Трагічна ніч для Криворіжжя, — повідомив керівник ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул, описуючи масштаби ракетного терору. — Внаслідок удару ворожої ракети прямо у приватний житловий будинок загинули 6 людей — серед них троє дітей та троє дорослих". Вілкул додав, що під завалами досі можуть перебувати люди, а сам обстріл є "черговим кривавим злочином російських окупантів, якому не може бути прощення".

Жертвами цієї атаки стала поважна багатодітна родина Воронових, яка виховувала десятьох дітей. Під час ракетного удару в помешканні перебували батьки — 47-річний Артем та 41-річна Олена, а також семеро їхніх дітей та півторарічний онук, чий батько зараз служить у лавах Збройних сил України. Окупанти вбили батьків та трьох дітей: хлопців віком 11 і 17 років, а також 6-річну дівчинку. Через страшну силу вибуху деяких жертв доведеться ідентифікувати за допомогою генетичної експертизи. Єдиним, кого вдалося відкопати живим з-під уламків будинку, став сімейний пес Роккі.





Голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа підтвердив інформацію про велику кількість поранених у громаді та розповів про стан госпіталізованих. Наразі медики виборюють життя постраждалих мешканців.





За словами очільника ОВА, загалом поранено 10 осіб, серед яких є діти. "84-річна жінка госпіталізована у важкому стані, — зазначив Ганжа, додавши дані про інших доставлених до лікарень, — 49-річна жінка, хлопчики 6 і 15 років доправлені до лікарні у стані середньої тяжкості". Посадовець уточнив, що внаслідок вибуху два будинки стерто з лиця землі повністю, ще п'ять суттєво пошкоджено, а пожежі, які спалахнули на місці влучання, оперативно загасили підрозділи ДСНС. У зв'язку із жахливою загибеллю людей п'ятницю, 31 липня, у Кривому Розі офіційно оголошено днем жалоби.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у ніч проти 30 липня російські війська завдали масованого ракетного удару по Львову. Внаслідок атаки пошкоджено житлові будинки, навчальні заклади та міську інфраструктуру. За останніми даними, кількість постраждалих зросла до 30 осіб, серед них є діти, а рятувальники продовжують пошук людей під завалами.