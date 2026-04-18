Кривавий штурм у Києві: стрільця ліквідовано, проте кількість загиблих зросла

У Києві завершилася спецоперація із затримання озброєного нападника, який відкрив стрілянину та захопив супермаркет із людьми всередині. Під час штурму зловмисника було ліквідовано. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Поліція. Фото: з відкритих джерел

За його словами, бійці КОРД провели штурм будівлі після невдалих спроб перемовин. Нападник утримував заручників і відкривав вогонь по правоохоронцях, що унеможливило мирне вирішення ситуації.

Під час операції стрільця знешкодили. Наразі слідчі встановлюють усі обставини трагедії та точну кількість постраждалих. Відомо, що є загиблі та поранені.

Генеральний прокурор України Руслан Кравченко повідомив, що нападник вбив щонайменше чотирьох невинних людей. Водночас президент України Володимир Зеленський заявив уже про п’ятьох загиблих, що свідчить про уточнення даних у ході розслідування.

Правоохоронці підкреслюють, що діяли в умовах прямої загрози життю заручників і поліцейських. Саме тому було ухвалено рішення про силовий сценарій.

Інцидент став одним із найрезонансніших у столиці за останній час. Район, де сталася стрілянина, було оперативно оточено, а на місці працюють слідчі та криміналісти.

Влада обіцяє найближчим часом надати детальнішу інформацію про мотиви нападника та перебіг подій. Також очікується офіційне підтвердження кількості жертв і стану поранених.

Варто зазначити, раніше портал "Коментарі" повідомляв, що чоловік з автоматом відкрив стрілянину по людях у районі Деміївка у Києві. Його відразу ж почала переслідувати поліція.



