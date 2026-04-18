Главная Новости Регионы Киев Кровавый штурм в Киеве: стрелок ликвидирован, однако количество погибших возросло
Кровавый штурм в Киеве: стрелок ликвидирован, однако количество погибших возросло

Заложники, огонь по полиции и по меньшей мере пятеро погибших: спецназовцы провели силовую операцию

18 апреля 2026, 18:56
Кравцев Сергей

В Киеве завершилась спецоперация по задержанию вооруженного нападающего, открывшего стрельбу и захватившего супермаркет с людьми внутри. Во время штурма злоумышленник был ликвидирован. Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

Полиция. Фото: из открытых источников

По его словам, бойцы КОРД провели штурм здания после неудачных попыток переговоров. Нападающий удерживал заложников и открывал огонь по правоохранителям, что сделало невозможным мирное решение ситуации.

В ходе операции стрелка обезвредили. Следователи устанавливают все обстоятельства трагедии и точное количество пострадавших. Известно, что погибли и ранены.

Генеральный прокурор Руслан Кравченко сообщил, что нападающий убил не менее четырех человек. В то же время, президент Украины Владимир Зеленский заявил уже о пяти погибших, что свидетельствует об уточнении данных в ходе расследования.

Правоохранители подчеркивают, что действовали в условиях прямой угрозы жизни заложников и полицейских. Именно поэтому было принято решение о силовом сценарии.

Инцидент стал одним из самых резонансных в столице за последнее время. Район, где произошла стрельба, была оперативно оцеплена, а на месте работают следователи и криминалисты.

Власти обещают в ближайшее время предоставить более подробную информацию о мотивах нападающего и ходе событий. Также ожидается официальное подтверждение количества жертв и состояния раненых.

Стоит отметить, что ранее портал "Комментарии" сообщал, что мужчина с автоматом открыл стрельбу по людям в районе Демеевка в Киеве. Его сразу же начала преследовать полиция.




